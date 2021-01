Pomóż nam wybrać Produkt Roku 2020 w każdej z 24 kategorii. Wystartował nasz coroczny plebiscyt, w którym nagradzamy najlepsze smartfony, urządzenia do gier, podzespoły i peryferia, telewizory i sprzęt audio, gadżety oraz małe i duże AGD.

Wspólnie wybierzmy Produkt Roku 2020 w 24 kategoriach

Benchmarkowa społeczność słynie z tego, że zna się na nowych technologiach i szybko potrafi odróżnić porządny sprzęt od złomu. Obserwując komentarze i wpisy na forum, widzimy, jak wielu jest wśród was ekspertów. Jak co roku prosimy cię o pomoc, zachęcając do nominowania i głosowania na produkty w plebiscycie Produkt Roku 2020 – doceń producentów i wskaż innym użytkownikom urządzenia, które dziś są najbardziej godne zakupu.

Przejdź do plebiscytu Produkt Roku 2020

Akcja wystartowała właśnie dzisiaj i aktualnie trwa pierwszy z trzech etapów – jeśli masz konto na benchmark.pl, to do 18 stycznia możesz podesłać swoje propozycje do tytułu Produktu Roku w każdej z 24 kategorii, jeśli uznasz, że nasi eksperci o czymś zapomnieli. Te urządzenia, podzespoły i akcesoria, które będą pojawiać się najczęściej, zostaną dołączone do konkursu i…

Wyniki plebiscytu Produkt Roku 2020 już za trzy tygodnie

Od 19 stycznia do końca miesiąca potrwa głosowanie na najlepsze produkty – w każdej kategorii możesz wybrać nie jeden, lecz dwa, które według ciebie najbardziej zasługują na benchmarkową statuetkę. Wszystko stanie się jasne niespełna dwa tygodnie później, mianowicie: 1 lutego, kiedy to podamy wyniki głosowania – poznamy wtedy Produkty Roku 2020 według czytelników benchmark.pl.

Wybór na pewno nie będzie należał do najprostszych. W ubiegłym roku na rynku pojawiło się bowiem mnóstwo ciekawych urządzeń: od konsol nowej generacji, przez wypasione smartwatche i opaski, powodujące opad szczęki telewizory i smartfony czy ultrawydajne procesory i karty graficzne, po praktyczne AGD w małym i dużym rozmiarze. Pomóż nam wybrać te najlepsze!

Źródło: informacja własna