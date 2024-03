Głosowanie w plebiscycie Produkt Roku WP 2023 dobiegło końca i niebawem podamy wyniki konkursu. Możemy jednak zdradzić, że w niektórych kategoriach rywalizacja była wyjątkowo zacięta.

Plebiscyt Produkt Roku WP 2023 to wyjątkowe wydarzenie, które korzeniami sięga konkursu Produkt Roku benchmark.pl i Imperatorów WP. Wydarzenie ma docenić produkty i usługi z największym wpływem na postęp technologiczny. Kluczowe znaczenie miały tutaj Wasze głosy i to od Was zależało, które innowacje zdobędą tytuł Produktu Roku 2023 WP.

Jako czytelnicy, mogliście głosować w następujących kategoriach:

AGD Roku

Telewizor Roku

Smartfon Roku

Inteligentny Zegarek Roku

Pojazd Elektryczny Roku

Laptop Roku

Gra Roku

Peryferia Roku

Aplikacja Roku

Podzespół Roku

Sprzęt Audio Roku

Wideorejestrator Roku

Innowacja Roku

O północy zakończyliśmy głosowanie, więc niebawem podamy oficjalne wyniki plebiscytu. Możemy jednak zdradzić, że w niektórych kategoriach rywalizacja była bardzo zacięta i o wygranej zdecydowały pojedyncze głosy.

Specjalna kategoria Produkt Roku

Zwycięzcę w kategorii Produkt Roku wyłoni jury złożone z doświadczonych redaktorów serwisów technologicznych: benchmark.pl, WP Tech i dobreprogramy.pl. Wśród nominowanych znalazły się następujące produkty i usługi:

DJI Osmo Pocket 3

DALL-E 3

iRobot Roomba Combo j9+

Motorola Razr 40 Ultra

PlayStation 5 Slim

Revolut Standard

Samsung Galaxy Z Fold 5

Naszym zadaniem będzie wybrać najlepszy produkt, który miał realny wpływ na rozwój rynku technologicznego.