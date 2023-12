Zobacz technologiczne podsumowanie minionego roku. Najważniejsze premiery, przełomowe rozwiązania i ciekawostki, które z pewnością zdobyły uznanie i zainteresowanie rzeszy miłośników, a także klientów.

Koniec roku to zawsze okazja do pewnych przemyśleń i szansa na podsumowanie poprzednich 12 miesięcy. My, tradycyjnie już (zobacz podsumowanie 2022), publikujemy technologiczne podsumowanie 2023 roku. Jakie nowości rozpaliły emocje recenzentów w ostatnich miesiącach? Czy któraś premiera zasługuje na szczególną uwagę? Który producent najwięcej zyskał w naszych oczach, a kto stracił i nie sprostał oczekiwaniom? Sprawdzamy najważniejsze premiery i przypominamy sobie poszczególne wydarzenia technologiczne z 2023 roku.

W roku 2023 wreszcie “odetchnęliśmy”, choć pracy było dużo

Technologiczne podsumowanie 2023 roku zaczynamy od najlepszej informacji. Po raz pierwszy od dłuższego czasu możemy mówić o obniżkach cen sprzętu. Dotyczy to zarówno nowych urządzeń, jak i tych dostępnych na rynku już wcześniej. Wśród premier sprzętu pojawiło się kilka naprawdę interesujących modeli. Rok 2023 stał pod znakiem błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Pod koniec 2022 roku świat ujrzał ChatGPT - pierwszy naprawdę inteligentny chatbot dostępny dla wszystkich internautów. Później sztuczna inteligencja zawitała do wielu narzędzi, aplikacji, stron internetowych czy sprzętów. Skoro tak wielu użytkowników każdego dnia używa narzędzia OpenAI w roli swojego asystenta, i ja spytam go o zdanie:

Jak widać, ChatGPT jest inteligentny i niezmiernie skromny. Tego stwierdzenia nie użyjemy natomiast w kontekście wielu producentów nowego sprzętu. Słowa “najlepszy” czy “najwydajniejszy” widzieliśmy niejednokrotnie w materiałach reklamujących różne urządzenia. Sprawdźmy więc, jakie nowości pojawiły się w roku 2023.

Które nowości były najważniejsze w 2023 roku? Bardzo bliski jest mi rynek urządzeń mobilnych. Rok 2023 w mobile’u stoi pod znakiem sztucznej inteligencji i ultra-wydajnych procesorów. Jednym z nich jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Choć zadebiutował w połowie listopada 2022 roku, napędzał niemal wszystkie flagowe smartfony i tablety w roku 2023. Chipset nie ma wad - działa szybko, jest energooszczędny, nie nagrzewa się przesadnie. Wydajność możemy natomiast porównać z gamingowymi “pecetami” sprzed 9-10 lat.

Styczeń

Początek roku 2023 nie zaczął się zbyt dobrze dla osób chcących zaoszczędzić na kupowaniu dostępu do VOD wspólnie ze znajomymi. Zapowiedź końca współdzielenia kont Netflix w Polsce oznaczała, że zapłacimy co miesiąc nieco więcej. W styczniu pojawiły się przystępne cenowo procesory Intel 13. generacji (Raptor Lake), trafiły następnie do wielu laptopów i komputerów PC. Do tych pierwszych wreszcie trafiły też świetne karty graficzne GeForce RTX 4000. Świetna wydajność spodobała się graczom, chcącym korzystać z przenośnego centrum rozrywki. Niektórzy już w styczniu wiedzieli, że we wrześniu otrzymają nowe komputery zupełnie za darmo. Mowa oczywiście o programie laptopów dla czwartoklasistów. W późniejszym czasie pojawił się też program dofinansowania laptopów dla nauczycieli. Mowa oczywiście o bonie na laptopa o wartości 2500 złotych. Oba związane są z tzw. kamieniami milowymi, czyli wymaganiami stawianymi Polsce przez Unię Europejską.

Na koniec stycznia pojawiły się smartfony POCO X5 i POCO X5 Pro, z któych drugi testowaliśmy. W czasie premiery kosztowały około 1700-1800 złotych, dziś staniały do nieco ponad 1100 zł. To prawdziwa okazja na rynku telefonów w 2023 roku.

Luty

Początek lutego 2023 to oczywiście premiera smartfonów Samsunga z serii Galaxy S23. To niewątpliwie najbardziej kompletne i najlepsze smartfony z systemem operacyjnym Android. W przerwie od robienia zdjęć doskonałym aparatem w Galaxy S23 Ultra mogliśmy usiąść na chwilę przy komputerze lub konsoli i odpalić "Dziedzictwo Hogwartu". Nowa gra w uniwersum Harry'ego Pottera to jednocześnie gratka dla fanów sagi, jak i po prostu bardzo wciągający tytuł.

W połowie lutego sonda Curiosity znalazła dowód na istnienie na Marsie wody w stanie ciekłym. Czy taka informacja rozpaliła nasze emocje? Na pewno nie tak, jak pierwsze trailery "GTA 6" na silniku Unreal Engine 5. Gra co prawda wciąż nie doczekała się premiery, wiemy natomiast, że jest na co czekać. W końcówce lutego Microsoft dodaje funkcje AI (jak ChatGPT) do aplikacji Skype, Edge i Bing. Na początku lutego swoją odpowiedź na ChatGPT pokazał natomiast Google - to niezbyt udany (przynajmniej w pierwszej wersji chatbot Bard). Na ciekawe wydarzenie lutego 2023 zasługuje również zmiana logo przez legendarną markę Nokia.

Marzec

"Wszystko wszędzie naraz" to film, który zgarnął wiele Oscarów. Nie wszyscy w marcu mieli jednak okazję obejrzeć jakikolwiek film. Wszystkiemu winna była premiera "Diablo IV" w wersji beta. Gra trafiła w gusta fanów sagi gier, jak i graczy niemających z nią jeszcze nigdy do czynienia. Bez dwóch zdań jedną z najważniejszych premier marca 2023 była nowa wersja ChatGPT z nowym modelem językiem GPT-4. Bardzo dobre narzędzie stało się kilkaset razy mocniejsze. Niestety, lepsza wersja wymagała wniesienia opłaty w wysokości niecałych 100 zł miesięcznie. Koniec marca 2023 to też kilka nowości w popularnym programie graficznym Canva. Wśród nich mamy też funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Samsung zaprezentował też wtedy dwa modele, które w kolejnych miesiącach zdobyły serca (i portfele) wielu klientów. Mowa o Galaxy A34 5G i Galaxy A54, czyli bardzo dobrych smartfonach ze średniej półki cenowej. Na początku marca 2023 wiele telefonów Samsunga otrzymało zresztą aktualizację do Androida 13 i nakładki OneUI 5.1, przez co zaczęły pod względem oprogramowania przypominać flagowe Galaxy S23.

Kwiecień

Odpowiedzią na całkiem popularną konsolę przenośną Steam Deck został Asus ROD Ally. Oba urządzenia pozwalają na uruchomienie gier rodem z PC i “pełnoprawnych” konsol na o wiele mniejszym sprzęcie. Od kwietnia 2023 roku zwolennicy bardziej tradycyjnego grania mogą wyposażyć swoje komputery w mocne procesory AMD Ryzen 7000.

W kwietniu 2023 JBL zaczęło sprzedawać popularny głośniczek JBL Go 3 w bardziej przyjaznej dla środowiska wersji Eco. W Tłumaczu Google pojawiła się natomiast opcja tłumaczenia tekstu bezpośrednio z grafik i zdjęć.

Maj

W maju 2023 roku NVidia zaprezentowała długo wyczekiwane karty graficzne - RTX 4060 i 4060 Ti. Dla wielu graczy mogą być świetnym kompromisem między topową wydajnością a ceną.

ChatGPT pojawił się także na smartfonach. W tym czasie coraz więcej aplikacji i narzędzi korzystało już z podobnych rozwiązań. Wystarczy wspomnieć o oprogramowaniu Microsoftu wyposażonym w Bing AI, bazującym zresztą na ChatGPT. Sztuczna inteligencja pojawia się także we wspomnianej karcie RTX 4060 Ti. Jednocześnie AMD także zaoferowało opłacalną kartę graficzną - mowa o Radeonie RX 7600. Wśród smartfonów w maju największe wrażenie zrobiła składana Motorola RAZR 40 Ultra. Wtedy też na rynek trafiła wersja beta Androida 14 i kompaktowy flagowiec ASUS-a - Zenfone 10. Tak samo jak składana Motorola - posiada najmocniejszy procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Czerwiec

Na początku czerwca obie karty mogły nam posłużyć do odpalenia "Diablo IV", które doczekało się oficjalnej premiery. AMD zapowiedziało procesory z serii Ryzen 8000, wciąż walcząc z Intelem o miano producenta najlepszych chipsetów na rynku. Spór do dziś pozostaje jednak nierozstrzygnięty. Na korzyść Intela może jednak przemawiać wybudowanie fabryki procesorów w Polsce. W połowie czerwca, podczas konferencji WWDC 2023, Apple zaprezentowało nowe komputery - MacBook Air, Mac Studio i Mac Pro. Topowe modele okazały się bardzo drogie. Czerwiec 2023 przyniósł aktualizację programu graficznego Microsoft Paint. To o tyle niecodzienne, że aplikacja pozostaje niezmieniona od wielu lat. Microsoft wpadł jednak na pomysł, aby wprowadzić do Painta tryb ciemny.

Polski rynek opuściła marka Vivo, sprzedająca smartfony. Zapewne ze względu na sporą liczbę bardzo ciekawych urządzeń konkurencyjnych marek. W czerwcu 2023 na rynku smartfonów zagościł Xiaomi Redmi 12. Model w bardzo niskiej cenie zaoferował całkiem dobre parametry i z miejsca stał się hitem sprzedaży.

Lipiec

Za ciekawostkę technologiczną lipca 2023 możemy uznać plan wprowadzenia technologii Li-Fi. Alternatywa dla sieci bezprzewodowych Wi-Fi prawdopodobnie pozostanie jednak ciekawostką. Posiadacze smartfonów z Androidem wreszcie mogli pobrać dedykowaną aplikację ChatGPT. W lipcu 2023 roku Elon Musk zlikwidował Twittera. Na szczęście - chodziło tylko o nazwę. Od tego momentu platforma nazywa się X. Konkurencję dla X/Twittera stworzyła natomiast Meta (właściciel Facebooka) - nazywa się Threads. TikTok zaprezentował usługę ze streamingiem muzyki (TikTok Music).

Pod koniec lipca 2023 roku zaktualizowany został Profil Zaufany. Korzystanie z tego narzędzia stało się bezpieczniejsze, a także wygodniejsze. Sporym wydarzeniem było Galaxy Unpacked 2023. Samsung zaprezentował wówczas składane smartfony w nowych, rekordowych cenach.

Sierpień

Na polski rynek trafiła opaska sportowa Xiaomi Mi Band 8. Co ciekawe, możemy też nosić ją na szyi (jako zawieszkę do łańcuszka), a nawet w bucie. Wtedy pomoże zebrać dokładne informacje na temat aktywności biegowej.

Dopiero w połowie sierpnia rozstrzygnięto przetarg dotyczący wyboru laptopów dla czwartoklasistów. Na Disney+ pojawiły się natomiast pierwsze odcinki nowego serialu z uniwersum "Gwiezdnych Wojen: Ahsoka". Serial na Disney+ nie był jednak dostępny dla osób współdzielących konto - platforma zablokowała tę opcję.

Wrzesień

Fanów wspólnego słuchania muzyki z pewnością ucieszyła nowa funkcjonalność Spotify - Jam, czyli sesje słuchania muzyki dla grupki osób. W podobnym okresie poznaliśmy też ambitne plany Spotify i OpenAI dotyczące tłumaczenia podcastów. Usłyszymy znanych twórców mówiących swoim głosem, ale w innym języku. To bardzo ciekawy pomysł, który może wywrócić do góry nogami rynek podcastów. Technologicznym wydarzeniem września 2023 z pewnością była premiera iPhone 15.

Pod koniec miesiąca w sprzedaży pojawiła się gra "EA Sports FC 24". Ten tytuł nic ci nie mówi? Warto więc dodać, że to kolejna generacja symulatora piłki nożnej, znanego dotąd jako FIFA. EA Sports nie dogadało się ze światową federacją piłkarską w sprawie wykorzystania popularnej nazwy. Ciekawostką technologiczną miesiąca jest Xiaomi CyberDog 2 - pies-robot, który wykorzystuje system kamer i sztuczną inteligencję.

Październik

Intel zaprezentował w październiku procesory Intel Core 14. generacji. Nie różnią się jednak za bardzo od poprzednika, na szczęście - pod względem ceny też są porównywalne. Intel zapowiedział też, że w kolejnych procesorach położy większy nacisk na kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Niemal w tym samym momencie AMD prezentuje najwydajniejszy procesor dla komputerów.

Na początku października wraz z premierą smartfonów Google Pixel 8 pojawił się najnowszy Android 14. Najnowszy smartwatch Xiaomi Watch S3 pozwala nie tylko na zmianę paska, ale też “koronki”. To obecnie smartwatch, który możemy najbardziej spersonalizować. Ten sam producent pod koniec października zaprezentował też smartfona - Xiaomi 14. To pierwszy model na świecie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Listopad

MediaTek pokazuje nowe procesory mobilne. Dimensity 8300 ma być najlepszym wyborem dla urządzeń z klasy średniej. Dimensity 9300 ze wsparciem dla sztucznej inteligencji powinien natomiast być nawet o 10 proc. szybszy od najmocniejszego dziś Snapdragona 8 Gen 3. Wśród urządzeń mobilnych furorę robi natomiast Humane AI Pin. “Smartfon bez wyświetlacza” jest obsługiwany gestami, ma też wbudowany projektor. Prawdopodobnie nie jest to jednak żadna rewolucja, a jedynie ciekawostka.

W połowie listopada 2023 roku Elon Musk zapowiada swoją sztuczną inteligencję. Grok AI ma być żartobliwy, a nawet sarkastyczny - czy okaże się konkurencją dla ChatGPT? Czas pokaże. Na 15-lecie istnienia przeglądarki Chrome Google wprowadza zmiany w wyglądzie. Nie są jednak rewolucyjne. Instagram wprowadza funkcje publikowania zdjęć tylko dla “Bliskich Znajomych”. To szansa na “ukrycie się” przed swoim szefem czy rodzicami. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada możliwość szybkiego zastrzeżenia numeru PESEL - także z poziomu aplikacji mObywatel.

Grudzień

10-lecie swojego istnienia OnePlus postanowił uczcić wypuszczeniem nowego modelu. OnePlus 12 ma najmocniejszy dziś procesor (Snapdragon 8 Gen 3) i aparat sygnowany logo Hasselblad.

W muzycznym podsumowaniu roku według Spotify triumfy święci Taylor Swift, a w Polsce - Sanah i raperzy. Użytkowników poczty Gmail ucieszą nowe filtry antyspamowe. Powinny aż o 38 proc. skuteczniej chronić nas przed niechcianymi wiadomościami.

Paweł Maziarz Rok 2023 okiem sprzętowego nerda Co przyniósł 2023 rok na rynku podzespołów komputerowych? Kilka nowości i dużo rozczarowania. AMD zaserwowało udane procesory Ryzen 7000X3D, a do tego podbiło stawkę topowymi modelami Ryzen Threadripper 7000. Intel stał w ofensywie, broniąc się odświeżanymi modelami Core 14. generacji. Pod koniec roku pojawiły się też średnio przyjęte, mobilne układy Core Ultra.



Na rynku kart graficznych doczekaliśmy się premier kolejnych, tańszych modeli GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000. Co ważne, obydwaj producenci zaczęli też mocniej konkurować oprogramowaniem – w grach pojawiły się technologie Nvidia DLSS 3.5 i długo wyczekiwane AMD FSR 3.



2023 rok to też wysyp dysków SSD NVMe pod PCI-Express 5.0, które oferują jeszcze lepsze osiągi. Naturalnie nie zabrakło też nowych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0 12VHPWR (lub 12V-2x6). W obydwóch przypadkach mówimy jednak raczej o sprzęcie z wyższej półki dla najbogatszych.



Dobra informacja jest taka, że sprzęt komputerowy w ostatnich miesiącach mocno potaniał. Co ważne, dotyczy to nie tylko najnowszych komponentów (te stały się bardziej dostępne dla klientów), ale też starszych, dobrze znanych modeli.

Rok 2023 pod znakiem rozwoju AI

Największą technologiczną nowością w 2023 roku są bez wątpienia rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Poznaliśmy kolejne odsłony świetnego ChatGPT, a także jego alternatywy. Popularnością cieszą się generatory grafiki AI (MidJourney lub DALL-E 2).

W branży komputerowej widzimy stopniową ewolucję i prezentację coraz bardziej wydajnych rozwiązań. Mała rewolucja nastąpiła jednak wśród telefonów i tabletów. Jest nią oczywiście nowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który wyniósł wydajność urządzeń mobilnych na zupełnie nowy, nieznany dotąd poziom.