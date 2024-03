Jak wyczyścić smartfona, laptopa albo monitor? Mogłoby się wydawać, że to banalnie prosta czynność, ale w praktyce tak nie jest. Niektórzy popełniają poważny błąd, czym mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Komputery i smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia – korzystamy z nich w domu, w szkole i w pracy, więc ze sprzętem stykamy się z praktycznie „na okrągło”. Każdy wie, jak bardzo pomocny może być dobry smartfon lub lekki laptop.

Problem pojawia się, gdy smartfon zaczyna być brudny i chcemy go wyczyścić. Warto dobrze podejść do tematu, bo nieumiejętne obchodzenie się ze sprzętem może doprowadzić do poważnych problemów. Efekty mogą być bolesne (szczególnie dla naszego portfela).

Jak wyczyścić smartfona?

Ze względu na zróżnicowanie materiałów użytych do produkcji komputerów i laptopów, metody ich czyszczenia mogą się różnić. Niemniej jednak istnieją ogólne zasady, którymi warto się kierować podczas czyszczenia elektroniki.

Przed czyszczeniem urządzenia warto odłączyć zewnętrzne źródła zasilania, urządzenia i wszystkie kable. Do czyszczenia ekranów należy stosować delikatne, niepuszczające włókien szmatki (np. Apple oferuje swoim klientom specjalną ściereczkę do iPhone, ale równie dobrze sprawdzą się dobre, niemarkowe produkty).

Nie czyść tak smartfona

Odradza się nadmiernego wycierania czy używanie materiałów szorstkich, takich jak grube ścierki, papierowe ręczniki czy inne podobne wyroby, które mogłyby zarysować powierzchnię wrażliwych elementów. Nie należy także używać preparatów w aerozolu, wybielaczy ani środków do szorowania.

Podczas czyszczenia elektroniki bardzo ważne jest zachowanie ostrożności. Nie należy dopuścić, by wilgoć lub ciecz dostała się do jakiegokolwiek otworu w obudowie. Co prawda niektóre urządzenia są wodoszczelne, ale nie jest to regułą. Takie działanie może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki (a należy pamiętać, że uszkodzenia po kontakcie z cieczą zwykle nie są objęte gwarancją producenta).

Źródło: Apple, foto: Adobe Stock