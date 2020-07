Opaski fitness cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem. Wiele osób czeka na pojawienie się Xiaomi Mi Band 5 w Polsce. Właśnie poznaliśmy szczegóły z tym związane.

Xiaomi Mi Band 5 - polska cena i data startu sprzedaży

Podczas globalnej premiery kilku nowych produktów, chiński producent omówił również Xiaomi Mi Smart Band 5 (taką nazwą posługuje się w oficjalnych materiałach). Opaska będzie kosztować w Polsce 179 złotych, a jej sprzedaż rozpocznie się 20 lipca o godzinie 9:00.

Trzeba tu jednak wspomnieć o ofercie specjalnej. Przez pierwsze 24 godziny, a więc do 21 lipca do godziny 9:00 (lub do wyczerpania zapasów) opaskę będzie można kupić w cenie 159 złotych.

Sprzedaż Xiaomi Mi Smart Band 5 będzie prowadzona w autoryzowanych salonach Mi Store, oficjalnych sklepach internetowych producenta, a także u jego partnerów handlowych, między innymi Media Expert, Media Markt i RTV EURO AGD. Opaska będzie dostępna również u operatorów T-Mobile, Orange i Play.

Co oferuje Xiaomi Mi Smart Band 5?

Xiaomi Mi Smart Band 5 mocno nawiązuje do wcześniejszych generacji, trudno było oczekiwać od producenta rewolucji. Istotne korekty jednak zaszły. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z większym wyświetlaczem (o 20 procent w stosunku do Xiaomi Mi Band 4) oraz magnetyczną ładowarką, którą podłącza się bez konieczności wyjmowania „pastylki” z paska, a była to kwestia, na którą wielu narzekało.

ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 126 x 294 pikseli

Bluetooth 5.0 (kompatybilność: Android 5.0+ i iOS 10.0+)

11 trybów ćwiczeń

pulsometr, akcelerometr, żyroskop

bateria 125 mAh (ok. 14 dni pracy)

wodoszczelność 5 ATM

wymiary 46.95 x 18.15 x 12.45 mm

waga 11.9 g

Jeśli jesteście ciekawi, co dokładnie zmieniło się tutaj względem poprzedniej generacji to zajrzyjcie do naszej wcześniejszej publikacji z zestawieniem Xiaomi Mi Band 5 vs Xiaomi Mi Band 4.

Polska cena nowej opaski zgadza się z przypuszczeniami, jakie można było wysnuwać na podstawie chińskiej ceny. Nie jest zła, zwłaszcza jeśli komuś uda się załapać na ofertę specjalną. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż zauważalnym brakiem będzie nieobecność NFC.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: