Firma Xiaomi ma dwie nowe hulajnogi elektryczne, którymi chciałaby nas zainteresować – oto Xiaomi Mi Electric Scooter 1S oraz Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Hulajnoga elektryczna może być świetnym środkiem transportu, a dotychczasowe modele chińskiego producenta spełniały konieczne warunki. Dziś swoją globalną premierę mają dwa kolejne pojazdy, które również zapowiadają się wyśmienicie – to Xiaomi Mi Electric Scooter 1S oraz Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Co oferują elektryczne hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter 1S i Mi Electric Scooter Pro 2?

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S jest prostym modelem, kierowanym do osób, szukających niedrogiej, ale dobrej hulajnogi na co dzień. Rozpędza się do 25 km/h i pozwala przejechać do 30 km na jednym ładowaniu. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi o mocy 250 W oraz 8,5-calowym kołom radzi sobie z 14-stopniowymi wzniesieniami, a podwójny układ hamulcowy (mechaniczny + eABS) to gwarancja bezpieczeństwa. Plusem jest też niewielka waga – 12,5 kilograma.



Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (z lewej) i Mi Electric Scooter Pro 2 (z prawej)

Drugą nowością jest Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – zgodnie z nazwą kierowana do bardziej wymagających użytkowników. Waży trochę więcej (14,2 kg), ale za to ma 300-watowy silnik, dzięki któremu radzi sobie ze wzniesieniami o kącie 20 stopni oraz pojemniejszy akumulator, zwiększający zasięg do aż 45 km. Także w przypadku tej hulajnogi możemy liczyć na wysoki poziom bezpieczeństwa, a o jakości niech świadczy fakt, że powstała ona we współpracy z zespołem Mercedes-AMG Petronas F1.

Dzięki panelowi sterowania zintegrowanemu z kierownicą podczas jazdy mamy pełną kontrolę nad hulajnogą – z tego poziomu możemy wybrać tryb działania, podejrzeć aktualną prędkość i poziom naładowania akumulatora czy też otrzymać informację o jakichś nieprawidłowościach. Dodatkowym atutem ma być konstrukcja składana w zaledwie 3 sekundy.

Ile kosztują hulajnogi elektryczne Xiaomi? Wcale nie tak dużo

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S kupimy za 399 euro, a hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 jest droższa o 100 euro. Rynkowa premiera jednej i drugiej została zaplanowana na tegoroczny sierpień. Jacyś chętni?

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna

