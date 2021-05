Szukasz naprawdę dobrego smartfona do 1000 złotych. POCO X3 Pro powinien Ci się spodobać, chociaż z zakupem nie wolno zwlekać.

POCO X3 Pro za 899 złotych

Dlaczego? Przygotowano bowiem promocję, która jest mocno ograniczona czasowo - trwa tylko dziś. Jeśli polowaliście na smartfona do 1000 złotych, to w jej ramach możecie kupić POCO X3 Pro za 899 złotych. Obniżka względem standardowej ceny wynosi 200 złotych, co w tym budżecie można uznać za całkiem sporo.

Promocja obowiązuje w oficjalnych sklepach Xiaomi (mi-store.pl, mimarkt.pl i mi- home.pl), ale również u wybranych partnerów handlowych producenta, czyli w kilku popularnych sieciach z elektroniką, między innymi RTV EURO AGD, Media Expert czy Komputronik.

Tylko dzisiaj mamy dla Was ofertę specjalną



#POCOX3Pro w konfiguracji 6 GB + 128 GB o 200 zł taniej!



Promocja trwa tylko w dniu dzisiejszym, więc warto się pospieszyć! #JeszczeWięcejNiżPotrzebujesz pic.twitter.com/bzJn03nacR — POCOPolska (@PocoPolska) May 12, 2021

Najlepszy smartfon za takie pieniądze

POCO X3 Pro to wedle wielu najlepszy smartfon do 1500 zł (w wersji 8/256 GB), a także najlepszy smartfon do 1000 zł (w wersji 6/128 GB). Czym zasłużył sobie na to, aby tak go określać? Cóż, najlepszą odpowiedź znajdziecie w naszej recenzji tego modelu.

Dyskutować można o jego designie, ale pod względem specyfikacji trudno mieć zastrzeżenia. Dla konkurentów jest niedościgniony przede wszystkim jeśli chodzi o wydajność. Został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 860, sporo pamięci RAM, a także szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Sprawdza się nie tylko podczas podstawowych zadań, ale również przy obsłudze wielu aplikacji, radzi sobie też ze wszystkimi grami.

Szczególnie w kontekście tych ostatnich odnotować trzeba wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz. A POCO X3 Pro oferuje też głośniki stereo, baterię 5160 mAh z szybkim ładowaniem 33 W oraz całkiem solidne (nie mylić z bardzo dobrymi) aparaty fotograficzne.

Jak sądzicie? POCO X3 Pro za 899 złotych to najlepsza propozycja czy za taką kwotę polecalibyście inny model?

Źródło: PocoPolska