Xiaomi lepsze. Zwrot nie wziął się znikąd i towarzyszy nam nie od dziś. Okazuje się, że wciąż pozostaje aktualny.

Telefony Xiaomi najpopularniejsze w Polsce

Firma analityczna Canalys przedstawiła kolejną porcję ciekawych statystyk. Tym razem otrzymaliśmy dane dotyczącego tego, jak wyglądały dostawy smartfonów w pierwszym kwartale 2021 roku. Po wstępie możecie domyślać się już, że w przypadku najbardziej interesującego nas polskiego rynku liderem okazało się Xiaomi. Zaskoczenie?

Zdecydowanie nie. Ten chiński producent wygrywa w tego typu zestawieniu nie pierwszy raz, a ostatnio notuje kolejne wzrosty. Tym sposobem nie zdobył, ale ugruntował pozycję lidera w Polsce. Udziały sięgnęły 32% rynku, przy wzroście rok do roku w wysokości 42%. Szukając nowego urządzenia wiele osób w pierwszej kolejności pyta, jaki telefon Xiaomi kupić?

A skoro w odpowiedzi padają tak dobre propozycje jak Xiaomi Mi 11, Redmi Note 10 Pro czy POCO F3, trudno dziwić się dużej popularności tego producenta. Oferuje smartfony w każdym przedziale cenowym, do tego często w cenach nieosiągalnych dla konkurentów.

Za plecami lidera też trudno dopatrywać się sensacyjnych rozstrzygnięć. Drugie miejsce z niewielką stratą utrzymuje Samsung, dalej mamy Apple i Huawei, które cały czas bardzo mocno traci. Konieczność pozbawienia swoich smartfonów systemu Android z aplikacjami Google w długoterminowej perspektywie okazuje się jednak bardzo bolesna.

Czołową piątkę zamyka Lenovo. Z jakiej racji, skoro nie wydaje nowych smartfonów? Wydaje, pamiętajcie, że to właśnie do tej korporacji należy od pewnego czasu Motorola. I aby daleko nie szukać, wciąż ma do zaoferowania sporo, np. ciekawą Moto G100 z pogranicza średniej i wyższej półki, której recenzję ostatnio publikowaliśmy.

W Europie króluje Samsung

Biorąc pod uwagę cały nasz kontynent Xiaomi musi zadowolić się drugą lokatą. I to ze sporą stratą do Samsunga prowadzącego z wynikiem 35% udziałów. Obydwaj producenci zanotowali poprawę swojej sytuacji, aczkolwiek da się zauważyć, że Chińczycy w zdecydowanie większej skali.

Dalsze lokaty to Apple i wiatr zmian. Pojawia się bowiem Oppo, które mocno zainteresowało się naszym regionem i widać to po dostarczanych smartfonach. Wprawdzie wynik 4% działów wrażenia nie robi, ale wzrost w ujęciu rok do roku o aż 153% już tak. I tu widać coraz niższe notowania Huawei, wydaje się, że w kolejnym tego typu zestawieniu możemy już tego producenta nie zobaczyć.

Kupowaliście ostatnio smartfona? Na jakiego producenta postawiliście?

Źródło: Canalys, własne

