Spraw sobie flagowy telewizor, a projektor dostaniesz w prezencie. Z taką ofertą wychodzi do nas Samsung.

Kup flagowy telewizor, a projektor odbierz za złotówkę

Już na wstępie powiedzmy sobie wprost: to nie są tanie rzeczy. Telewizory Samsung z serii Excellence Line kosztują po nie mniej niż kilkanaście tysięcy złotych i w przypadku wielu z nas mogą poważnie nadszarpnąć domowy budżet (przy założeniu, że w ogóle się nimi zainteresujemy). Kupując jednak taki sprzęt w ciągu najbliższych trzech tygodni możesz otrzymać projektor The Freestyle w prezencie. Dla ścisłości: za symboliczną złotówkę.

Z taką właśnie promocją wystartował producent numer jeden na rynku telewizorów. Zasady są proste: jeśli kupisz któryś z podanych niżej telewizorów do 21 sierpnia we właściwym sklepie (to między innymi Media Expert, RTV EURO AGD i MediaMarkt), to pojawi się opcja dokupienia projektora The Freestyle za 1 zł. Niedawno testowaliśmy to cudeńko i jak najbardziej przypadło nam do gustu. Jeśli więc twoje plany obejmowały zakup tego typu urządzenia, to zdecydowanie warto skorzystać z tej oferty – jakieś 4 tysiące zostaną bowiem w twojej kieszeni.

Oto telewizory w promocji:

Przedstawione powyżej telewizory reprezentują klasę premium – pod względem jakości wykonania, designu, funkcjonalności oraz jakości obrazu i dźwięku. Samsung przekonuje, że to najlepsze co ma w tym roku do zaoferowaniu: niemal bezramkowe konstrukcje, wielofunkcyjny system smart TV, technologią Quantum Mini LED, rozdzielczość 8K i obraz optymalizowany przy użyciu sztucznej inteligencji oraz więcej niż przyzwoite brzmienie.

No i można się tylko zastanawiać nad tym, czy przy produktach za tak duże pieniądze oferty tego typu są w ogóle potrzebne. Jakkolwiek by jednak nie było, zawsze chyba lepiej mieć promocję niż jej nie mieć.

Źródło: Samsung Polska