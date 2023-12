Szukacie prezentu na gwiazdkę? Sklep Geekbuying przygotował kilka ciekawych promocji, które na pewno ucieszą waszych bliskich.

Płatna współpraca z marką Geekbuying

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, gdy poszukujemy pomysłów na prezent. Jeśli nadal nie wiecie co kupić, warto zdać się na polecenia sprzedawców – sklep Geekbuying przygotował promocję, gdzie na pewno znajdziecie coś ciekawego dla bliskich.

Promocje na gwiazdkę

Promocja Pomysł na Gwiazdkę obejmuje masę najróżniejszych prezentów. Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji, a przy okazji załapać się na dodatkowe kody rabatowe (40 zł dla zamówień powyżej 1000 zł, 100 zł dla zamówień powyżej 2000 zł i 200 zł dla zamówień powyżej 4000 zł). Co warto kupić?

Hyper GOGO Cruiser 12 to motocykl elektryczny, który nada się jako prezent dla dzieci. Producent postawił na efektowną stylistykę w stylu choppera, ale przy okazji zadbał o jakość wykonania - konstrukcja bazuje na solidnej ramie, a do tego ma jasne reflektory i duże, antypoślizgowe opony (można tutaj zamontować dodatkowe koła po bokach). Wbudowany akumulator pozwoli przejechać nawet 16 km. Hyper GOGO Cruiser 12 kosztuje 1349 zł, ale w promocji można go kupić za 1249 zł.

Dla dorosłych ciekawym pomysłem jest składana hulajnoga elektryczna KuKirin G2 MAX. Konstrukcja wykorzystuje 10-calowe opony terenowe i bardzo dobrą amortyzację. Na kierownicy umieszczono wyświetlacz, który informuje o parametrach pojazdu. KuKirin G2 MAX ma specjalne siodełko, ale w razie potrzeby można je zdemontować. Silnik o mocy 1000 W pozwoli rozwinąć prędkość do 55 km/h (przewidziano trzy tryby prędkości), a wbudowany akumulator wystarczy nawet na przejechanie 80 km. Hulajnogę przeceniono z 4599 zł na 3039 zł.

Robot odkurzający Roborock Q8 Max na pewno sprawdzi się w każdym domu. Urządzenie zajmie się przykrymi obowiązkami, a przy tym oferuje niezłe parametry - producent zastosował podwójną szczotkę DuoRoller, a do tego też bardzo dobrą moc ssania. Do sterowania robotem można wykorzystać aplikację na smartfony (pozwala ona także personalizować trasy sprzątania i wskazywać strefy zakazane). Standardowa cena modelu Roborock Q8 Max to 2299 zł, ale w promocji można go kupić za 1739 zł.

Odkurzacz bezprzewodowy JIGOO C300 to tańsza propozycja, która nada się do czyszczenia domu. Producent przewidział 3 tryby pracy z myślą o różnych typach podłóg (Eco, Normal i Turbo). Alergicy docenią świetną skuteczność filtracji. Miłym dodatkiem jest także elastyczne obracanie rury, ekran dotykowy oraz podświetlenie LED. Wbudowana bateria wystarczy nawet na 45 minut pracy (wbudowany akumulator można łatwo wyjąć i podładować). W ramach promocji odkurzacz przeceniono z 599 zł na 489 zł.

Drukarka 3D Longer LK5 Pro to świetny prezent dla fanów projektowania. Producent zastosował 4,3-calowy ekran dotykowy, który ułatwi sterowanie urządzeniem - wymiary wydruku mogą sięgać nawet 300 x 300 x 400 mm, a powierzchnia obszaru została pokryta szkłem z ceramiczną powłoką. Drukarka została przeceniona z 1599 na 969 zł. Co ważne, drukarka po zakupie przychodzi już prawie cała złożona.

Grawerka laserowa LONGER RAY5 10W jest dostępna w tej samej cenie. Urządzenie oferuje możliwość cięcia i grawerowania, więc zainteresuje osoby zajmujące się produkcją artystycznych wyrobów. Producent zastosował 3,5-calowy ekran dotykowy. Mocny laser pozwala na większe możliwości pracy, a powierzchnia 400 x 400 mm zapewnia możliwość tworzenia większych projektów. Standardowo za sprzęt trzeba zapłacić 1499 zł, ale po przecenie jest dostępny za 969 zł.

Płatna współpraca z marką Geekbuying