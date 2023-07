W sieci sklepów Neonet trwa trzydniowa akcja "Wyprzedaż telewizorów, smartfonów, laptopów oraz sprzętu IT". Oto szczegóły na jej temat.

Neonet zorganizował promocję na telewizory, komputery, małe AGD, różne mobilne akcesoria i elektronikę samochodową. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, cenę obniżamy za pomocą specjalnego kodu rabatowego.

Promocja obowiązuje od 25.07.2023 od godz. 09:00 do końca 27.07.2023 lub do wyczerpania zapasów dla produktów oznaczonych "RABAT XXX ZŁ Z KODEM: XXX”, gdzie dla uzyskania promocyjnej ceny należy w zamówieniu wpisać dany kod. Kod znajdziecie przy każdym z przecenionych urządzeń. Będzie to, adekwatnie do dnia promocji, OKAZJA1, OKAZJA2 lub OKAZJA3.

Liczba towarów objętych promocją jest ograniczona. Każdego dnia Neonet aktualizuje listę produktów biorących udział w akcji. Poniżej znajdziecie kilka z nich:

Aktualny wykaz wszystkich urządzeń możecie zobaczyć pod tym adresem.

Źródło: Neonet