Apple kojarzy się raczej z wysokimi cenami, a nie z promocjami. Czasami pojawiają się jednak ciekawe okazje dla sympatyków rozwiązań tej firmy. Tym razem chodzi o promocję związaną z Apple TV+.

W Polsce popularność Apple TV+ nie jest najwyższa, królują inne platformy streamingowe. Nie znaczy to jednak, że w ofercie platformy Apple nie ma niczego interesującego. I właśnie można się o tym przekonać bez wydawania pieniędzy.

Apple TV+ za darmo na dwa miesiące

W ramach najnowszej promocji, osoby zainteresowane wypróbowaniem Apple TV+ mogą odebrać 2-miesięczny darmowy okres próbny. Oferta obowiązuje do 24 sierpnia. Link do niej zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych Stephen Curry, jeden z obecnie najpopularniejszych koszykarzy.

Premiera filmu Stephen Curry: Underrated

Nie ma w tym przypadku. Najnowsza promocja jest związana z premierą Stephen Curry: Underrated (Stephen Curry: Na straconej pozycji w polskiej wersji językowej). To film biograficzny opowiadający właśnie o losach Stephena Curry'ego. Zadebiutował na platformie Apple TV+ wczoraj, 21 lipca.

To nie pierwszy raz kiedy Apple próbuje przyciągnąć nowych użytkowników przy okazji głośniejszej premiery. W zeszłym roku zdecydowano się na inną ciekawą promocję. Pierwszy sezon serialu See został udostępniony za darmo. W ten sposób firma próbowała zachęcić do zainteresowania się abonamentem i obejrzenia odcinków dostępnych w ramach kolejnych sezonów.

Jeśli skorzystacie z promocji to pamiętajcie, że po darmowym okresie trzeba anulować subskrypcję. W przeciwnym wypadku zostanie ona automatycznie przedłużona i trzeba liczyć się z opłatami. W Polsce Apple TV+ kosztuje 34,99 złotych miesięcznie. Cena znacznie wzrosła pod koniec zeszłego roku kiedy Apple zdecydowało się na podwyżki w większości regionów. Wcześniej Polacy płacili za Apple TV+ 24,99 złotych miesięcznie.