ZTE prezentuje Blade A53 Pro. To całkiem niedrogi telefon: możemy go obecnie kupić za niecałe 500 złotych wraz ze słuchawkami ZTE. Oto szczegóły dotyczące urządzenia.

Blade A53 Pro posiada ekran o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, wykorzystujący technologię IPS. Ma ona zapewnić realistyczne kolory i szeroki kąt widzenia.

Wewnątrz znajduje się ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A1. Moc obliczeniowa tej jednostki pozwala na płynną obsługę aplikacji i gier. Do bardziej wymagających zadań ten tani smartfon może wykorzystać do 7 GB (4+3 GB) RAM. 4 GB są dostępne standardowo, a pozostałe 3 GB system przydziela z pamięci głównej.

Urządzenie ma 64 GB wbudowanej pamięci i baterię o pojemności 5000 mAh.

Możliwości fotograficzne ZTE Blade A53 Pro

ZTE Blade A53 Pro oferuje podwójny aparat tylny o rozdzielczości 13 Mpx + 2 Mpx. Zestaw pozwala na robienie przyzwoitych zdjęć z możliwością uzyskania efektu rozmycia tła. Z kolei na przednim panelu znajduje się aparat o rozdzielczości 5 Mpx.

Promocja i słuchawki do kompletu

Regularna cena smartfonu ZTE Blade A53 Pro to 599 zł, ale do końca lipca można go kupić o 100 zł taniej. Dodatkowo producent dorzuca w tej ofercie bezprzewodowe słuchawki ZTE Buds2. Ich regularna cena to 129 zł.

źródło: materiały prasowe