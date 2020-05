Sony testuje nowe rozwiązania, które mają pomóc rozwinąć możliwości obecnych systemów sterowania.

Kontrolery do gier są obecnie tak różnorodne, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Czasem jednak to nie jest łatwe, bo nowych modeli ciągle przybywa. Warto zerknąć, jaki pad do konsoli najlepiej kupić oraz na polecane pady do PC.

Sony pracuje nad lepszym sterowaniem

Sony Interactive Entertainment udostępniło film, który pokazuje prototypowy kontroler śledzący ruchy dłoni. Był on przedmiotem badań, które mają pomóc w pokonaniu ograniczeń obecnych systemów sterowania. Pojawiają się już kontrolery śledzące ruch palców, jednak wciąż nie funkcjonują na wystarczająco wysokim poziomie. Brakuje również dostatecznej ilości badań.

Górny rząd zdjęć to rzeczywiste pozycje dłoni trzymającej urządzenie.

Dolny rząd to szacunkowe pozycje dłoni, które system opracował w czasie rzeczywistym, jedynie dzięki czujnikom pojemnościowym znajdującym się na urządzeniu.

Badania i przyszłość VR

Naukowcy sprawdzili, jak dokładnie porusza się ręka w prostej grze VR przy użyciu nowego systemu. Urządzenie wykorzystuje 62 elektrody, które pozwalają na pełne śledzenie ruchu palców. Zastosowanie uczenia maszynowego skutkuje tym, że im więcej korzysta się z takiego kontrolera, tym lepiej działa. Warto obejrzeć nagranie prezentujące efekty przeprowadzonych testów.

Na powyższym filmie widać dokładność testowanego prototypu. Oczywiście system wymaga dopracowania i wciąż jest wiele niedociągnięć, a niektóre gesty nie wywołują żadnej reakcji.

Wiele osób z pewnością nadal najchętniej zdecyduje się na tradycyjnego pada. Jednak dynamiczny rozwój rozrywki VR oznacza, że coraz nowsze rodzaje sterowania będą zyskiwały na popularności. Kontroler stanie się częścią gracza, który będzie miał dostęp intuicyjnego obsługiwania wirtualnej rzeczywistości przy pomocy dłoni i palców. To może bardzo ułatwić swobodne przemierzanie świata gier w przyszłości. Na razie firmy prześcigają się w badaniach, aby wprowadzić nowe rozwiązania, które będą jak najlepszej jakości.

Szczegółowe informacje o badaniach nad przedstawionym urządzeniem i wykorzystanymi technikami uczenia maszynowego, można znaleźć tutaj.

Źródło: slashgear.com, acm.org

