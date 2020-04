DualSense wygląda bardzo interesująco, tego trudno mu odmówić. Jak oficjalny kontroler PlayStation 5 sprawdzi się w praktyce? My dowiemy się tego po premierze, ale niektórzy odpowiadają już teraz.

DualSense bardzo spodobał się twórcom gier

Chociaż PlayStation 5 ze swoim padem zadebiutuje na rynku dopiero pod koniec roku, nie jest tajemnicą, że deweloperzy mają dostęp do konsoli już od dłuższego czasu. Jeszcze w wersji deweloperskiej, ale wraz z prezentacją DualSense ogłoszono, że akurat w przypadku pada twórcy gier mogą korzystać już z finalnej wersji. Pierwsze komentarze mogą napawać optymizmem.

Przoduje tutaj Pete Hines ze studia Bethesda. W mediach społecznościowych najcieplej wypowiada się o wibracjach haptycznych, które jego zdaniem dadzą naprawdę spore możliwości. Porównując DualSense z DualShock 4 nie ma wątpliwości, że zdecydowanie lepszy jest ten pierwszy.

I've gotten to try the haptic feedback and adaptive triggers on this thing and was very impressed. I think games are gonna do some really cool things with them. https://t.co/zZQJrTHfl6 — Pete Hines (@DCDeacon) April 8, 2020

You sort of immediately forget about a PS4 controller. I went back and forth between them and you immediately just want to use the PS5. — Pete Hines (@DCDeacon) April 9, 2020

Czy DualSense ma złącze audio?

Bardzo podobne głosy płyną z obozu Naughty Dog. Tu dodatkowo pojawiają się sugestie, że wibracje haptyczne mogą być świetnie uzupełniane przez warstwę audio. A będąc już przy niej warto rozwiać wątpliwości co do złącza słuchawkowego w DualSense. Oficjalnie potwierdzono, że zdecydowano się je zaimplementować (drugie złącze to USB-C). Pad pozwoli korzystać także z wbudowanego mikrofonu.

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4 — Toshimasa Aoki (@toshimasa_aoki) April 8, 2020

Stylistyka DualSense sporym zaskoczeniem

Już teraz każdy może natomiast wyrazić swoją opinię odnośnie stylistyki, na jaką zdecydowało się Sony. Znacząco odbiega od tego, na co wiele osób się nastawiało. Przede wszystkim z racji postawienia na dwukolorowy projekt ze zdecydowanie dominująca bielą. Nie brakuje tych, dla których to miła niespodzianka.

Widać tu też spory potencjał do dodatkowych wersji pada, które pewnie pojawią się w przyszłości. W sieci już teraz można znaleźć sporo propozycji.

PS5 DualSense controller showdown. Standard PlayStation controller plus community mockups. You can pick 3.



Which 3 do you choose? pic.twitter.com/XLxgKn8dii — Brian (@PS4_Trophies) April 8, 2020

Najbardziej podoba Wam się oryginał, a może jednak któraś z powyższych opcji przygotowanych przez społeczność PlayStation?

