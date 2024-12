Przedłużamy Black Friday! Top 7 megaokazji na Cyber Monday

To ostatnia okazja, żeby upolować markową elektronikę w najlepszych promocyjnych cenach. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Następny Cyber Monday w Media Expert dopiero za rok, więc warto się spieszyć!

Idealne brzmienie w doskonałych cenach

W tym roku z okazji wyprzedaży Cyber Monday w Media Expert zabrzmi piękny duet. Z jednej strony możemy liczyć na świetny odsłuch w audiofilskich słuchawkach bezprzewodowych MARSHALL Monitor II ANC, a z drugiej na potężną ścianę krystalicznie czystego dźwięku generowanego przez soundbar YAMAHA SR-X60A.

Te pierwsze to retro stylizowana propozycja dla miłośników najlepszej jakości dźwięku ze świetnymi przetwornikami 40 mm oraz dynamiką 96 decybeli i impedancją 32 omów, zapewniającą prawdziwie studyjne brzmienie. MARSHALL Monitor II to najwyższa półka w dziedzinie bezprzewodowych słuchawek nausznych, nie tylko ze względu na perfekcyjny odsłuch, ale również system aktywnej redukcji szumów ANC, który zadba, żeby żaden hałas nie zakłócił odbioru ulubionej muzyki.

Soundbar YAMAHA SR-X60A również świetnie radzi sobie z muzyką, choć w odróżnieniu od wspomnianych słuchawek potrafi wypełnić nią bez reszty naprawdę spore pomieszczenie. Ten zestaw głośników 2.1.2 ma aż 280 W mocy, więc potrafi zagrać naprawdę bardzo donośnie. I głęboko, dzięki potężnemu subwooferowi. Odtwarzanie muzyki przesyłanej przez Bluetooth z telefonu lub komputera to jednak nie jest jego główne zadanie. Przestrzenne, sugestywne brzmienie legendarnego True Sound od Yamahy przeznaczone jest przede wszystkim jako uzupełnienie domowego kina. Uzupełnienie nie tylko znakomite, ale również w tym momencie uhonorowane przez Media Expert wyjątkowo atrakcyjnym rabatem. W Cyber Monday można go mieć już za 1999 złotych! Taka megaokazja brzmi niewiarygodnie dobrze. Zupełnie jakby zagrał ją ten soundbar Yamaha.

Rozrywka na mniejszym ekranie

Dla osób, które cenią sobie świetny dźwięk, ale nie bez obrazu, Media Expert w Cyber Monday przygotował rabat na 11-calowy, poręczny tablet LENOVO Yoga Tab 11. W cenie 699 złotych jest to propozycja bardziej niż znakomita. Po części ze względu na bardzo dobry wyświetlacz w rozdzielczości 2K oraz ośmiordzeniowy procesor, który współpracuje z 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Osobną i ważną zaletą tego tabletu jest też przewaga, jaką daje jego konstrukcja. Domyślnie wyposażony w rozkładaną, metalową nóżkę, może zostać ustawiony na dowolnej powierzchni, nawet niezbyt równej. Nie trzeba go trzymać ani podpierać, co jest niesamowicie wygodne. Co więcej, w tak niskiej cenie wyjątkowo trudno znaleźć tablet, który nie tylko obsługuje łączność Wi-Fi i Bluetooth, ale także posiada modem LTE, co umożliwia korzystanie z sieci nawet poza zasięgiem tej domowej lub publicznych hotspotów.

Większy ekran, więcej gier

laptop ACER Nitro 5 ma klasycznej wielkości wyświetlacz 15,6”, czyli sporo większy od ekranu tableta. I lepszy jakościowo, dzięki częstotliwości odświeżania zwiększonej do 165 Hz, co ma niebagatelne znaczenie, jeśli szukamy sprzętu do dynamicznych gier. Ten laptop zdecydowanie zalicza się do tej kategorii. Głównie dzięki połączeniu bardzo wydajnego, 12-rdzeniowego procesora Intel i5 serii 12500H oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 w mocniejszej wersji Titanium. Ta ostatnia oferuje nie tylko moc własnego GPU, ale również przełomową technologię DLSS, czyli zaawansowane, ciągle ulepszane algorytmy sztucznej inteligencji, które w rewolucyjny sposób zwiększają nie tylko wydajność, ale też poprawiają jakość wyświetlanej grafiki. Najlepsze w tym ACER Nitro 5 jest jednak to, że teraz, z okazji Cyber Monday, jego cena wynosi 2499 zł! Megaokazja to w tym przypadku mało powiedziane.



Mały ekran na nadgarstek od Apple

Cyber Monday w Media Expert przynosi jeszcze jedną fantastycznie niską cenę. Już za 1499 złotych można teraz zdobyć markowy APPLE Watch 9! Ten luksusowy smartwatch od Apple wyróżnia się nie tylko charakterystycznym dla tej marki niezrównanym i naśladowanym przez innych wzornictwem oraz jakością wykonania, ale także bardzo mocnym, dwurdzeniowym procesorem, o ponad połowę szybszym od poprzednika. Posiada również oczywiście doskonały, idealnie ostry wyświetlacz Retina, czytelny nawet w największym słońcu dzięki maksymalnej jasności 2000 nitów. Wbudowane w APPLE Watch 9 czujniki pozwalają również na jego bezdotykową obsługę za pomocą ruchów palców. Nie brakuje tutaj także zestawu do monitoringu zdrowia, czyli pomiaru temperatury, tętna oraz EKG, a nawet natlenienia krwi dzięki pulsoksymetrowi. Do tego należy doliczyć mnóstwo różnych trybów sportowych i treningowych oraz dokładny pomiar pozycji dzięki wbudowanemu GPS-owi. Współpracujący z telefonami z systemem iOS zegarek posiada nawet opcję płatności zbliżeniowych NFC. Dla miłośników sprzętu od Apple jest to prawdziwa gratka, zwłaszcza w promocyjnej cenie.

Najwyższej jakości zdjęcia

Przedostatnie urządzenie w naszym top 7 również posiada ekran, ale nie spełnia on takiej funkcji jak w poprzednio wymienionych. Świetny aparat bezlusterkowy CANON EOS R7 służy bowiem raczej dostarczaniu treści na inne ekrany niż jej konsumowaniu. Dostępny w promocyjnej cenie zestaw zawiera również, oprócz spodziewanych akcesoriów, jak pasek i ładowarka akumulatora, także zmiennoogniskowy obiektyw RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM z optyczną stabilizacją obrazu. Drugi stabilizator obrazu znajduje się w korpusie samego CANON EOS R7, więc można tu liczyć na idealnie ostre zdjęcia. Także dzięki znakomitej matrycy CMOS APS-C jej 32,5 megapiksela może się wydawać średnim wynikiem w porównaniu z teoretycznie lepszymi matrycami w topowych smartfonach, ale wystarczy wykonać jedno zdjęcie porównawcze, by przekonać się, że nawet najdroższy telefon nigdy nie dorówna wyspecjalizowanemu aparatowi fotograficznemu.

Poczuj to na własnej skórze

Ostatnia propozycja z naszej listy najciekawszych megaokazji przemawia rozkosznie do zupełnie innych zmysłów. Nie do słuchu ani wzroku, lecz dotyku. To liftingujący masażer do ciała i twarzy EMS Beautifly Prestinge Tri-Action, który można mieć teraz już za 2199 złotych. Jego trzy nasadki oferują nie tylko relaks i odprężenie dzięki masażowi ze stymulacją podskórnych mięśni. Mają również gwarantowane przy regularnym używaniu działanie liftingowe i przeciwstarzeniowe. W zestawie oprócz nakładki do ciała oraz twarzy znajduje się również specjalna końcówka do masażu głowy, dzięki której również nasze włosy odczują efekty przyczyniające się do zwiększenia ich gęstości i zdrowia oraz zmniejszenia tendencji do wypadania poprzez wzmocnienie mieszków włosowych. Należący do luksusowej Golden Series masażer jest również bardzo wygodny w użyciu, ponieważ korzysta z zasilania akumulatorowego i nie będzie nam przeszkadzał w dbaniu o siebie plączącym się przewodem.