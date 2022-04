Kwantowe zabezpieczenie komunikacji sprawia, że wiadomości są niemożliwe do zhakowania. Na razie trudno to zrealizować, ale chińskim naukowcom udało się zrobić duży krok naprzód.

Kwantowo szyfrowana komunikacja – jest przełom

Naukowcy z Pekinu ustanowili rekord świata w QSDC (quantum secure direct communication – kwantowo zabezpieczanej komunikacji bezpośredniej). Wykorzystując światłowody udało im się przeprowadzić transfer informacji na odległość ponad 100 kilometrów (dokładnie 102,2 km). Wyraźnie pobili więc poprzedni rekord, który wynosił jedynie 18 km.

Prędkość była koszmarnie niska – na poziomie 0,54 bita na sekundę. Naukowcy przekonują jednak, że już w obecnym kształcie wystarcza to do przesłania szyfrowanej wiadomości tekstowej na odległość 30 kilometrów.

Co to jest QSDC i dlaczego ma tak duże znaczenie?

Jest bardzo prawdopodobne, że o QSDC słyszysz po raz pierwszy. Jest to innowacyjna technologia komunikacyjna, wykorzystująca zasadę splątania. Informacja zapisana w postaci tak połączonych ze sobą cząstek jest niemożliwa do zhakowania: nawet sam pomiar powoduje zmianę właściwości cząstki, co automatycznie powoduje zmianę całego układu. Atak „pośrodku” jest więc z góry skazany na porażkę.

Choć mówimy o rekordzie na poziomie 100 kilometrów, to naukowcy przekonują, że system oparty na QSDC mógłby działać na znacznie większych odległościach. Fizyka kwantowa mówi bowiem, że cząstki pozostają splecione nawet wtedy, gdy są oddalone od siebie o lata świetlne.

