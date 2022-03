Czy można powiązać używanie telefonu komórkowego z większą częstością występowania raka? Oto odpowiedź po dwudziestu latach badań.

Czy telefon daje raka? Wyniki 20-letniego badania

Od ponad dwudziestu lat zdrowie prawie miliona kobiet w Wielkiej Brytanii podlega stałej obserwacji. Naukowcy z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Uniwersytetu Oksfordzkiego wspólnymi siłami szukali w ich wynikach połączeń pomiędzy używaniem telefonów komórkowych a nowotworami, przede wszystkim: guzami mózgów. Właśnie podzielili się swoimi ustaleniami.

Wnioski są następujące. 1) Nie udało się znaleźć jakiegokolwiek związku między używaniem telefonu komórkowego a zwiększoną częstością występowania guzów mózgu. 2) Nie udało się znaleźć jakiegokolwiek związku między codziennym korzystaniem z telefonu komórkowego a zwiększoną częstością występowania glejaka, nerwiaka słuchowego, oponiaka, guzów przysadki czy guzów oka. 3) Nie udało się znaleźć dowodu na to, że nowotwory występują częściej po tej stronie głowy, do której częściej przykłada się telefon komórkowy.

Są powody do optymizmu, ale jest też „ale”

Krótko mówiąc: badania na prawie milionie brytyjskich kobiet nie pozwoliły w jakikolwiek sposób powiązać używania telefonu komórkowego z występowaniem nowotworów. Czy to oznacza, że z całą stanowczością można wykluczyć taki związek? Pomimo olbrzymiej skali eksperymentu naukowcy proponują zachować ostrożność przy wyciąganiu tego typu wniosków. Zwracają uwagę między innymi na to, że badanie nie obejmowało dzieci. Warto tu jednak przypomnieć, że inne badanie uwzględniało młodych ludzi i również nie udało się wówczas znaleźć korelacji.

Naukowcy podkreślają również, że wśród badanych osób nie było takich, których można by nazwać nałogowcami. Dlatego też apelują do intensywnie korzystających użytkowników o zachowanie ostrożności. Równocześnie jednak zauważają, że nowoczesne smartfony emitują mniej promieniowania niż poprzednie generacje, co dodatkowo obniża ewentualne ryzyko rozwoju nowotworów.

Dodajmy dla ścisłości, że wśród badanych kobiet wystąpiło wiele przypadków rozwoju guza mózgu (więcej niż 3 tysiące), ale pod żadnym kątem nie udało się powiązać częstości jego występowania z używaniem telefonów.

Debata będzie trwać

Debata na ten temat bez wątpienia będzie jednak trwać, szczególnie że zaledwie cztery lata temu w ramach amerykańskiego programu rządowego NTP wykazano związek pomiędzy charakterystycznym dla telefonów typem promieniowania a rakiem u zwierząt. Z odkryciem wiązały się jednak olbrzymie kontrowersje – wielu ekspertów twierdzi, że długotrwałe poddawanie szczurów wysokim dawkom promieniowania nie było analogiczne do ekspozycji człowieka na promieniowanie w rzeczywistych warunkach.

Wnioski z badania Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Uniwersytetu Oksfordzkiego niewątpliwie napawają optymizmem. Coraz mniej jest powodów, by wierzyć w to, że korzystanie z telefonu może powodować raka. Przyłączamy się jednak do apelu naukowców – umiar to podstawa.

Źródło: New Atlas, University of Oxford, informacja własna