Plus to aktualnie zdecydowany lider szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Najnowsze dane zaprezentowane przez SpeedTest.pl nie pozostawiają wątpliwości.

Plus ma najszybszy Internet mobilny

Wielu osobom nie wystarcza sam fakt dostępu do sieci. Ważne jest to, aby można było cieszyć się szybkim Internetem w dowolnym miejscu. Każdy z operatorów przekonuje, że dysponuje najlepszą ofertą. Weryfikują to między innymi testy przeprowadzane na platformie SpeedTest.pl. Zarządzający nią przedstawili najnowsze statystyki, za marzec i cały pierwszy kwartał 2023 r.



Zdecydowanym liderem okazuje się Plus. W marcu osoby korzystające z jego oferty (3G, 4G LTE i 5G) mogły liczyć na średnią prędkość pobierania danych na poziomie aż 49,6 Mb/s. Dzięki tak wysokiemu wynikowi średnia w całym pierwszym kwartale 2023 r. sięgnęła 44,6 Mb/s. Tym samym zielony operator po raz pierwszy wyprzedził wszystkich konkurentów.

Następne pozycje zajęli kolejno T-Mobile, Play i Orange. W pierwszym kwartale 2023 r. średnia prędkość pobierania danych wynosiła u tych operatorów odpowiednio 44,2 Mb/s, 43,5 Mb/s i 43,4 Mb/s. Najlepszą prędkość wysyłania (12,8 Mb/s) zanotowano w Play, a najmniejsze opóźnienia (28 ms) występowały w Orange.

Ranking Internetu mobilnego w Polsce

Dlaczego doszło do zmiany lidera?

Powyższy wykres dobrze obrazuje całą sytuację i pozwala twierdzić, że ostatnie dane są zaskakujące. Plus niemal nieustannie zamykający stawkę nagle wskoczył na pierwsze miejsce, a biorąc pod uwagę tylko marzec osiągnął przy tym zauważalną przewagę.

Co się stało? W oficjalnym komunikacie zarządzający SpeedTest.pl zauważają, że odpowiedzią jest zmiana oferty Plusa. Po wdrożeniu 5G operator udostępniał tę technologię ograniczonej liczbie swoich klientów. W marcu sytuacja się zmieniła, Plus włączył 5G klientom korzystającym z kilku starszych taryf abonamentowych, a nawet użytkownikom prepaid. Może chodzić nawet o ok. 3 miliony kart SIM. Wzrost udziału testów 5G w ogólnej liczbie testów przełożył się na wyższą średnią prędkość.

Ranking Internetu 5G w Polsce

Jednocześnie widać, że technologia 5G wciąż pozostaje daleko w tyle za poprzednikami. W omawianym okresie wykonano przy jej udziale tylko ok. 60 tys. testów z ponad 815 tys. pomiarów. Znaczenie 5G i rynkowe udziały tego rozwiązania rosną systematycznie, ale w wolnym tempie.

Różnice pomiędzy tempem wdrażania 5G przez polskich operatorów są znaczące. Najlepiej radzi sobie w tej kwestii Plus, w marcu odsetek testów 5G wyniósł u tego operatora 15 proc. To właśnie on pozostaje zdecydowanym liderem prędkości Internetu 5G. To efekt posiadania dedykowanego pasma częstotliwości. Pozostali operatorzy zapewniają 5G na pasmach wykorzystywanych do 4G LTE.

Źródło: SpeedTest.pl