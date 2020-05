Portfel zawierający 50 BTC był nieaktywny przez 11 lat. Teraz to się zmieniło, nagrodę górniczą podzielono na 40 BTC i 10 BTC, a następnie przesłano.

10 BTC trafiło na giełdę Coinbase i platformę płatniczą CoinPayments. 40 BTC biorących udział w transakcji zostało wykopanych po pierwszym miesiącu istnienia Bitcoin.

Wówczas sieć dopiero raczkowała, a Satoshi Nakamoto był jednym z nielicznych aktywnych górników. Stąd pojawiły się spekulacje, że teraz powrócił. Jednak nie ma żadnego dowodu na ich potwierdzenie.

A visual explanation of why this block is NOT believed to be Satoshi: https://t.co/Nkp8Rzexk4