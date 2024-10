Sony informuje o nadchodzącej aktualizacji oferty PS Plus Extra PS Plus Premium. Najdroższy wariant abonamentu oznacza dostęp do 14 produkcji, w tańszym wariancie – czyli PS Plus Extra – nowych gier będzie 10.

Na początku każdego miesiąca Sony ujawnia zawartość podstawowego abonamentu PS Plus Essential (w tym miesiącu Dead Space, Doki Doki Literature Club Plus! WWE 2K24), a bliżej połowy miesiąca otrzymujemy wgląd w ofertę PS Plus Extra oraz PS Plus Premium.

PS Plus Extra – październik 2024

Dla wielu daniem głównym będzie obecność Dead Island 2. W naszej recenzji staraliśmy się przekonać was, że jest to bardzo dobra gra, mimo kilku niedociągnięć. Fani szatkowania zombie oraz gracze ceniący nieszablonowy humor z pewnością docenią walory ubiegłorocznego dzieła.

Pełna lista gier PS Plus Extra na październik prezentuje się następująco:

Dead Island 2 (PS4/PS5)

Two Point Campus (PS4/PS5)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4/PS5)

Gris (PS4/PS5)

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4/PS5)

Firefighting Simulator The Squad (PS4/PS5)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4/PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4)

PS Plus Premium – październik 2024

Dodatkowo w najdroższym abonamencie pojawią się cztery gry w ramach dostępu do klasycznych produkcji. Są to:

The Last Clockwinder (PS VR2)

Dino Crisis - (PS4/PS5)

Siren - (PS4/PS5)

R-Type Dimensions EX (PS4)

Wszystkie wskazane gry będą dostępne dla abonamentów od 15 października.

Za każdym razem, gdy widzę tytuł "Dino Crisis", zastanawiam się, kiedy dostaniemy pełnoprawny remake Dino Crisis. Skoro legendarny horror Silent Hill 2 doczekał się odświeżonej wersji, to niczego nie można wykluczyć!

Źródło: Blog PlayStation