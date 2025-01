Sony otwiera rok 2025 z przytupem o czym świadczy zawartość PS Plus Extra i Premium. W ofercie znajdziemy prawdziwą perełkę, czyli God of War: Ragnarok. To oczywiście nie wszystko, co przygotowano dla subskrybentów.

O ile zawartość PS Plus Essential prezentowana jest na początku każdego miesiąca, tak oferta PS Plus Extra i Premium publikowana jest nieco później. Sony ujawniło właśnie, co konkretnie trafi do droższych wersji abonamentu.

PS Plus Extra na styczeń 2025

Daniem głównym jest God of War: Ragnarok, czyli jedna z najlepszych gier Sony. Spójrzmy tylko na liczby – 5,1 mln sprzedanych egzemplarzy podczas tygodnia premierowego. W opozycji do mroźnego God of War: Ragnarok stoi pustynny Atlas Fallen: Reign Of Sand, czyli RPG akcji z otwartym światem. A oto pełna lista:

God of War: Ragnarok (PS4, PS5)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die! 3 (PS4, PS5)

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

PS Plus Premium na styczeń 2025

Dodatkowo w ramach PS Plus Premium pojawią się Indiana Jones and the Staff of Kings (PS4 i PS5) oraz Medievil II (PS4 i PS5). Wszystkie wymienione tytuły będą dostępne dla subskrybentów od 21 stycznia 2025 r.

