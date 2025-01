Kingdom Come: Deliverance 2 nie będzie krótką grą, o czym przypomina stos kartek składających się na scenariusz. Dzieło czeskiego studia Warhorse ma szansę zdetronizować pod tym względem najlepszą grę 2023 r. – Baldur’s Gate 3.

Wielkimi krokami zbliża się premiera wielkiej gry – Kingdom Come: Deliverance 2. Skąd wiadomo, że to ogromne dzieło? Już pierwsza część zaskoczyła graczy swoim rozmachem, a kontynuacja jest jeszcze bardziej rozbudowana.

Scenariusz Kingdom Come: Deliverance 2 ma ponad 2 miliony słów

Ponad 2 miliony 200 tys. słów – oto scenariusz do gry komputerowej Kingdom Come: Deliverance 2. Dla porównania pierwsza część to “skromne” 800 tys. słów. Tym samym kontynuacja ma szansę ustanowić nowy rekord Guinessa w tej kategorii, detronizując Baldur's Gate 3.

rozwiń

Reżyser kreatywny gry postanowił swego czasu uzmysłowić skalę projektu; scenariusz Kingdom Come: Deliverance 2 to ekwiwalent "100 scenariuszy do typowego, dwugodzinnego filmu albo około 25 przeciętnych powieści".

Imponujący scenariusz przekłada się na naturalnie na długość gry Kingdom Come: Deliverance 2. Przejście głównego wątku fabularnego to zadanie na 50-60 godzin, a po uwzględnieniu aktywności pobocznej będzie to rozrywka na ok. 90 godzin. Wymaksowanie gry to podobno zajęcie na minimum 120 godzin, niemniej wszystko zależy od stylu gry.

Premiera tuż za rogiem

Przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje 4 lutego 2025 r. na PC oraz konsolach aktualnej generacji – PS5, Xbox Series X|S.

Pierwsze wrażenia z Kingdom Come: Deliverance 2 napawają olbrzymim optymizmem. Twórcy serwują graczom sprawdzoną recepturę, rozwijając wypracowane wcześniej elementy. Słowem, druga część pretenduje do miana “Kingdom Come: Deliverance na sterydach”.

Źródło: X, Warhorse Studio, zdjęcie otwierające: Steam