PS Plus i więcej klasycznych gier. Oby to była prawda

Czyżby Sony planowało wzbogacić ofertę PS Plus o gry z czasów PS2? W PS Plus Premium znajdziemy katalog klasycznych produkcji, ale dla niektórych graczy to nadal za mało.

Serwis Time Extension przeprowadził wywiad z firmą Implicit Conversions z Kanady. No i się zaczęło! Ale po kolei. Jeśli zastanawiacie się, kto odpowiada za wprowadzanie klasycznych gier w ramach PlayStation Plus Premium, to kłania się właśnie Implicit Conversions.

“Pomogliśmy wprowadzić na rynek ponad 60 tytułów w ramach programu subskrypcji PlayStation Plus Premium, w tym The Legend of Dragoon, Ape Escape, Valkyrie Profile, Resident Evil, Tekken 2 i inne.” - opis firmy na platformie LinkedIn mówi wszystko.

Temat emulacji gier z PS1 i PS2 powraca za sprawą rzeczonego wywiadu. Początkowo była mowa o przeniesieniu gier z PS1 i PS2 na PS5. "Była", gdyż treść zmieniono, bo miała rzekomo wprowadzać w błąd i aktualnie mowa jest jedynie o PS1.

Czy to faktycznie był błąd, czy może coś jest na rzeczy - tego jeszcze nie wiemy. Więcej gier z PS2 mogłoby potencjalnie zachęcić kolejnych graczy do sięgnięcia po droższy wariant abonamentu PS Plus. Wszak perspektywa ponownego ogrania klasycznych produkcji byłaby z pewnością kusząca.

Na mojej prywatnej liście najlepszych gier na PS2 umieszczam bez chwili zawahania takie produkcje jak God of War 2, Gran Turismo 4 czy Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ta druga gra powróci, gdyż Remake Metal Gear Solid 3 stał się faktem. Podobnie zresztą Silent Hill 2 - jeden z najlepszych horrorów, który również powróci za sprawą polskiego dewelopera Bloober Team.

Przyznajdzie, że są to niezwykle mocne tytuły. Dajcie znać w komentarzach, w co wy graliście w czasach PS2 i które tytuły to dla was absolutna klasyka.

