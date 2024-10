Producent sprzętu gamingowego Turtle Beach ujawnia kolejną nowość – Stealth Pivot. Ten kontroler zdecydowanie wyróżnia się dzięki ruchomym modułom. Co jeszcze oferuje ten zadziwiający pad? Znamy specyfikację oraz datę premiery.

Próbując odpowiedzieć na pytanie, jaki pad do PC będzie najlepszy, należy uwzględnić szereg czynników: cenę, czy jest przewodowy lub bezprzewodowy, układ gałek, trwałość i ergonomię. Często w rankingach sprzętu gości producent sprzętu Turtle Beach. Czy ujawniony właśnie pad skradnie serca graczy? To się okaże, ale jedno jest pewne: Stealth Pivot ma coś, co go ewidentnie wyróżnia.

Stealth Pivot to kontroler z ruchomymi modułami

Moduły obrotowe Stealth Pivot z przyciskami i gałkami umożliwiają szybkie przełączanie się pomiędzy różnymi konfiguracjami przeznaczonymi dla gier FPS, akcji czy wyścigowych z jednej strony, a ustawieniami dla gier walki i retro z drugiej. Użytkownicy mają możliwość grania bezprzewodowo i bez żadnych opóźnień na komputerach PC dzięki wykorzystaniu bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz, a także w opcji przewodowej na PC i konsolach Xbox przy użyciu załączonego kabla USB.

Gracze mają także opcję połączenia z urządzeniami kompatybilnymi z systemem Android oraz telewizorami Smart TV, korzystając z Bluetooth 5.2. Kontroler Stealth Pivot jest dodatkowo wyposażony w ekran Connected Command Display produkcji Turtle Beach, który zapewnia różnorodne opcje konfiguracji, w tym możliwość odbierania powiadomień z mediów społecznościowych. Rozszerzone funkcje personalizacji są dostępne poprzez aplikację Turtle Beach Control Center 2, którą można używać na konsolach Xbox, komputerach PC, a także na urządzeniach z systemami iOS i Android.

Przede wszystkim płynność działania

Bezstykowe drążki AntiDrift z efektem Halla zapewniają kontrolerowi Stealth Pivot płynność działania i wysoką jakość sterowania. Regulowane ograniczniki spustu umożliwiają dynamiczne dostosowywanie ustawień w trakcie gry — krótkie blokady dla szybkiej akcji w grach FPS lub pełne skoki dla dokładnego sterowania przepustnicą i hamulcem w wyścigach. Dodatkowo, kontroler oferuje cztery programowalne przyciski mikroprzełączników oraz możliwość zapisu do pięciu profili, co umożliwia graczom precyzyjną konfigurację Stealth Pivot do ich indywidualnych potrzeb w różnych grach.

Dla zapewnienia szybkich modyfikacji podczas gry, Stealth Pivot wyposażony jest w pokrętło Quick-Slide znajdujące się centralnie, a także w konfigurowalne oświetlenie RGB. Pokrętło to jest sprężyste, co pozwala na automatyczny powrót do pozycji początkowej i może być przypisane do różnych funkcji, takich jak na przykład regulacja głośności.

D-pad w kontrolerze Stealth Pivot może być dostosowany do dwóch różnych rodzajów reakcji: tradycyjnej cyfrowej lub analogowej reakcji gałki, co umożliwia szybką aktywację i resetowanie idealne do wykonywania skomplikowanych kombinacji w grach walki czy precyzyjnych skoków w platformówkach. Dodatkowo, dostępny jest tryb Pro-Aim od Turtle Beach, który pozwala na dostrojenie czułości drążka analogowego w celu poprawienia precyzji celowania i może być przypisany jako ustawienie wstępne do jednego z czterech programowalnych przycisków.

Bateria w Stealth Pivot

Stealth Pivot posiada podwójne silniki wibracji umieszczone w uchwytach i spustach, które oferują głębokie sprzężenie zwrotne i mogą być precyzyjnie regulowane za pomocą wyświetlacza Connected Command. Kontroler ten wyposażony jest również w baterię o długiej, 20-godzinnej żywotności pracy bezprzewodowej, a załączony kabel USB umożliwia równoczesne granie i ładowanie, gdy bateria się wyczerpie. Dla użytkowników konsol Xbox konieczne jest użycie kabla USB

Każdy kontroler Turtle Beach zapewnia możliwość podłączenia przewodowego zestawu słuchawkowego za pomocą standardowego wejścia 3,5 mm, co otwiera dostęp do kluczowych funkcji audio marki Turtle Beach. Gracze mogą korzystać z różnych ustawień korektora, technologii Superhuman Hearing, możliwości miksowania głośności gry i rozmów oraz innych zaawansowanych opcji dźwiękowych.

Kontroler Turtle Beach Stealth Pivot zostanie wprowadzony na rynek 26 listopada 2024 r. i jest dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta.