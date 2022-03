Sony właśnie zaprezentowało swoją ofertę gier, które będziemy mogli odebrać w ramach abonamentu PS Plus. I choć nie jest ona tak okazała, jak ta marcowa, to raczej nie ma powodów, aby narzekać.

PlayStation Plus na kwiecień 2022:

Hood: Outlaws & Legends (PS4 oraz PS5)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Nie będzie niespodzianką jeśli powiem, że kwietniowa oferta PlayStation Plus, choć tragedii nie ma, to sami wiecie czego nie urywa. Zresztą jest to praktyka, którą dość regularnie stosuje Sony – lepsze miesiące przeplata tymi gorszymi, co w sumie idealnie wpasowuje się w powiedzenie, że kwiecień plecień, bo przeplata. Tym razem padło na produkcje zgoła różniące się od siebie, a chyba najbardziej z kwietniowej oferty mogą cieszyć się ci najmłodsi gracze.

Gra wieloosobowa, mix karcianki i rougelike'a oraz platformówka

Hood: Outlaws & Legends to nic innego, jak wieloosobowa gra akcji z widokiem TPP, w której to wcielamy się w grupę banitów, którzy na wzór popularnego Robin Hooda napadają na bogatych w celu zdobycia złota i chwały. W grze przyjdzie nam zmierzyć się zarówno z drugą drużyną, jak i przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Jeśli nie straszna Wam śmierć i powtarzanie wszystkiego od nowa, to Slay the Spire powinno Was mocno zainteresować. Ten mix karcianki i elementów znanych z gier typu rougelike zapewni Wam godziny dobrej zabawy, bowiem po każdej śmierci układ tytułowej iglicy zmienia się, co oczywiście oznacza nowe wyzwania.

Jeśli natomiast od dłuższego czasu szukacie idealnej produkcji dla Waszej małej pociechy, to koniecznie musicie sprawdzić SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że produkcja oferuje tryb dla jednego gracza, jak i dla wielu graczy, więc niewykluczone, że i Wy spędzicie przy tej grze wiele godzin świetnie się przy tym bawiąc.

No i co sądzicie o kwietniowej ofercie PS Plus? Skusicie się czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli wciąż macie wątpliwości, co do jakości wspomnianych wyżej tytułów, to poniższy materiał wideo powinien rozwiać nieco wątpliwości.

Źródło: PlayStation Polska, PlayStation Access, PlayStation Blog