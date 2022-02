Najnowsza oferta darmowych gier dostępnych w ramach PlayStation Plus powinna zadowolić wielu abonentów tego programu. Ilość i jakość idą teraz w parze prezentując się okazale.

PlayStation Plus na marzec 2022

ARK: Survival Evolved (PlayStation 4)

Team Sonic Racing (PlayStation 4)

Ghostrunner (PlayStation 4)

Ghost of Tsushima: Legends (PlayStation 4, PlayStation 5)

Nie będzie wielkim przekłamaniem stwierdzenie, że forma programu PlayStation Plus (czy może bardziej stojącego za nim Sony) mocno faluje. Dobrze prezentujące się miesiące przeplatane są ze stosunkowo kiepskimi. Tym razem o powody do narzekania naprawdę ciężko. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich, ale być może większość już tak? Jak widać, zaprezentowana lista gier przygotowanych na marzec zawiera ciekawe pozycje.

Dobre gry w najnowszym PlayStation Plus

ARK: Survival Evolved jest grą z popularnego ostatnio gatunku. To symulator przetrwania, w którym poza zbieraniem przydatnych przedmiotów, uprawianiem roślin i budowaniem schronów trzeba zająć się również polowaniami, a także walką o życie. I to ostatnie jest tu o tyle interesujące, że tajemnicza wyspa, na której rozgrywa się akcja, to siedlisko dinozaurów.

Zdecydowanie przyjemniejsze stworzenia można spotkać w Team Sonic Racing. Głównego bohatera nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Pod względem mechaniki mamy tu do czynienia z połączeniem gry zręcznościowej z wyścigami. Kusząca pozycja dla lubiących kooperację, ze znajomymi lub z dziećmi, bo i najmłodsi gracze mogą się tu dobrze bawić.

Ghostrunner to już coś wyłącznie dla starszych - gra akcji z widokiem FPP osadzona w ponurym, cyberpunkowym świecie. Zabawa koncentruje się tu na walkach, dynamicznych i brutalnych. No ale skoro główną zabawką jest katana, to można domyślać się efektów. I tu płynnie można przejść do Ghost of Tsushima: Legends, czyli sieciowego trybu świetnego Ghost of Tsushima skupiającego się na samurajach (w tym trybie mamy do wyboru samuraja, łowcę, ronina i zabójcę).

I jak, skusicie się na coś? Gdyby któryś w wymienionych tytułów okazał się małą zagadką, poniższy materiał wideo powinien dość skutecznie rozwiać wątpliwości co do zabawy, jakiej można się spodziewać.

Źródło: PlayStation Polska, PlayStation Access