Po miesiącach pełnych plotek związanych z odpowiedzią Sony na Game Passa, w końcu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Nowy PS Plus, bo tak nazywa się nowa usługa Sony, połączy w sobie benefity PS Plus oraz PlayStation Now. Więcej informacji znajdziecie poniżej.

Oj, wygląda na to, że możemy już pomału szykować się do opłacania kolejnego abonamentu, bowiem Sony właśnie oficjalnie zapowiedziało swoją nową usługę – Nowy PS Plus. Początkowo spekulowano, że owa usługa będzie nosić nazwę Sony Spartacus, jednak jak widać, zdecydowano się nazwać usługę po prostu Nowy PS Plus. Choć nazwa uległa zmianie, to jej założenia już niekoniecznie – usługa wprowadza trzy różne progi cenowe, z których każdy oferuje inne korzyści.

PS Plus Essential:

PS Plus Essential, to nic innego jak po prostu stary PS Plus. W ramach miesięcznej subskrypcji otrzymujemy dostęp do kilku gier, które zmieniają się co miesiąc. Dodatkowo możemy liczyć na specjalne zniżki w oficjalnym sklepie PlayStation oraz otrzymujemy możliwość grania online w różne produkcje. W tym przypadku cena nie ulegnie zmianie i wyniesie 37 zł miesięcznie.

PS Plus Extra:

W ramach PS Plus Extra otrzymujemy te same benefity, co w przypadku PS Plus Essential. Dodatkowo otrzymujemy dostęp do katalogu 400 gier z PS4 oraz PS5 w tym hity z katalogu PlayStation Studios oraz partnerów zewnętrznych. Cena w Europie wyniesie 13,99 euro miesięcznie / 39,99 euro kwartalnie / 99,99 euro rocznie.

PS Plus Premium:

Ostatni już próg cenowy będzie zawierać wszystkie wyżej wymienione opcje. Do tego dojdzie kolejne 340 gier do pobrania, w tym pozycje z PS3, PS2, PS, oraz PSP. Warto zaznaczyć, że produkcje z PS3 będą dostępne wyłącznie przez streaming w chmurze. Jest jednak mały haczyk, bowiem streaming będzie jedynie możliwy w krajach, w których do tej pory było dostępne PlayStation Now, a jak wiemy, w Polsce ta usługa nie była dostępna. Cena w Europie wynosi 16,99 euro miesięcznie / 49,99 euro kwartalnie / 199,99 euro rocznie.

PS Plus Deluxe:

W przypadku rynków bez dostępu do przesyłania strumieniowego w chmurze, alternatywą będzie PlayStation Plus Deluxe, które będzie oferowane po niższej cenie w porównaniu z Premium. Usługa będzie zawierać katalog gier z oryginalnych generacji PlayStation, PS2 i PSP do pobrania, a także z ograniczonymi czasowo wersjami próbnymi. Uwzględniono również korzyści z poziomów Essential i Extra. Ceny lokalne będą się różnić w zależności od rynku.

Jakie gry będą dostępne na premierę?

Jeśli zaś chodzi o gry, w jakie będziemy mogli zagrać na premierę, to lista (choć dosyć krótka) wygląda naprawdę imponująco. Na oficjalnym blogu PlayStation możemy przeczytać, że japoński gigant na premierę swojej nowej usługi planuje dać nam dostęp do Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, czy Returnal. Jeśli zaś chodzi o możliwość ogrania gier już w dniu premiery, to tutaj niestety nie jest tak kolorowo jak w przypadku usługi Game Pass. Jak wspomina Jim Ryan w rozmowie z gamesindustry.biz – „Umieszczanie naszych gier w tej usłudze lub w dowolnej z naszych usług w dniu premiery to nie droga, którą podążaliśmy w przeszłości. I nie jest to droga, którą będziemy podążać również teraz wraz z debiutem nowej usługi. Czujemy, że gdybyśmy zrobili to z grami, które tworzymy w PlayStation Studios, naszy cykl zostanie przerwany. Poziom inwestycji, które musimy poczynić w naszych studiach, nie byłby możliwy i uważamy, że efekt domina na jakość produkowanych przez nas gier nie byłby czymś, czego chcieliby gracze".

Kiedy premiera nowego PS Plus?

Choć już teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie nowej usługi od Sony, to na premierę przyjdzie nam jeszcze niestety chwilę poczekać, bowiem nowy PS Plus trafi do nas w czerwcu 2022 roku.

A jak Wam podoba się nowy PS Plus? Skusicie się na którąś z opcji? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation Blog, gamesindustry.biz