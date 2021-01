Wydaje się, że gracze opłacający abonament PlayStation Plus będą mieli kolejne powody do zadowolenia. Znów otrzymają bowiem możliwość pobrania ciekawych propozycji.

PlayStation Plus na luty 2021

Control Ultimate Edition (PlayStation 4 i PlayStation 5)

Concrete Genie (PlayStation 4)

Destruction AllStars (PlayStation 5)

Tym samym można mówić o dobrej passie Sony. Nie jest tajemnicą, że z darmowymi grami udostępnianymi w ramach PlayStation Plus bywa różnie, ale w ostatnich miesiącach jest dobrze. W grudniu ofertą objęto między innymi Just Cause 4, w styczniu natomiast chociażby Shadow of the Tomb Raider. Również w lutym nie zabraknie czegoś bardzo interesującego.

Z podanego dziś komunikatu dowiedzieliśmy się, że PlayStation Plus na luty obejmie 3 gry - Concrete Genie, a także Destruction AllStars oraz Control Ultimate Edition. I wydaje się, że największe wzięcie będzie miała ostatnia z wymienionych.

Control Ultimate Edition wykorzysta moce PlayStation 5

Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat Control, możecie zrobić to zaglądając do naszej recenzji. Wypada tutaj wspomnieć, że wersja Ultimate Edition jest podrasowana i przygotowana pod kątem konsol nowej generacji, a więc i PlayStation 5. Jakiś czas temu pisaliśmy, iż dla graczy przygotowano tutaj dwa tryby działania - Performance Mode i Graphics Mode.

Poza usprawnieniami graficznymi, wersja Ultimate Edition zawiera w pakiecie przygotowane do gry rozszerzenia, można uznać ją zatem za kompletną propozycję dla chcących poznać świat wykreowany przez Remedy Entertainment. Premiera Control Ultimate Edition została zaplanowana na 2 lutego, abonenci PlayStation Plus otrzymają więc absolutną nowość.

Źródło: PlayStation Access, Control Remedy

