PUBG to w ostatnich latach jeden z większych fenomenów na rynku gier. Wkrótce przekonamy się, czy większe wzięcie będzie miał również PUBG: New State.

PUBG: New State to nowa mobilna strzelanka

Nie nastawiajcie się jednak na zabawę na swoim PC czy konsoli. Już na wstępie wyjaśniamy, iż PUBG: New State to gra mobilna, przygotowywana pod kątem smartfonów i tabletów wyposażonych w systemy Google Android oraz Apple iOS.

Twórcy nie zamierzają odcinać się od PUBG czy PUBG Mobile, ale nie chcą też zaserwować kopii. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo z zapowiedzi wynika, że tym razem akcja zostanie przeniesiona w przyszłość, do roku 2051. Przełoży się to również na bardziej futurystyczny sprzęt oddany do dyspozycji graczy, pojawią się nowe pojazdy, bronie i gadżety, między innymi drony i rozkładane tarcze bojowe. Bronie można będzie modyfikować i ma to odgrywać istotne znaczenie.

Nie zmieni się za to główne założenie rozgrywki, które zresztą przyniosło PUBG tak duży sukces - będzie to gra battle royale. Obiecywana jest przy tym „ultra-realistyczna grafika, która przesuwa granice widziane w grach mobilnych”, być może trzeba będzie zatem sięgnąć po wydajny smartfon do gier.

PUBG: New State na Google Android oraz Apple iOS

PUBG: New State trafi oczywiście do oficjalnych sklepów z aplikacjami obydwu wymienionych platform. Przewidziano opcję wstępnej rejestracji, z której najbardziej zainteresowani być może zechcą skorzystać, wszelkie informacje będą pojawiać się na oficjalnej stronie gry.

Premiera PUBG: New State planowana jest na obecny rok. Póki co taka informacja musi wszystkim wystarczyć. Wiadomo, że premierę poprzedzą testy alfa.

Źródło: PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Warto zobaczyć również: