Netflix utożsamiany jest przede wszystkim z serialami i filmami. Abonenci mogą jednak liczyć również na dokumenty i anime, a nawet na gry. Te ostatnie to nowość na Netflix, z której póki co mogą cieszyć się nieliczni.

Gry na Netflix, to już fakt

W tym przypadku określenie nieliczni nie będzie miało jednak dla nas pejoratywnego wydźwięku. Gry na Netflix to póki co swojego rodzaju eksperyment, do którego zostali zaproszeni wyłącznie Polacy. Na zagranicznych forach dyskusyjnych można natknąć się na wpisy nieco rozczarowanych i zastanawiających się, dlaczego platformy streamingowe tak upodobały sobie nasz kraj. Przywoływany jest przy tym wątek PlayStation Plus Video Pass, usługi która również wystartowała tylko w Polsce.

Wracając jednak do gier na Netflix, nie jest to wielkie zaskoczenie. Pierwsze konkretniejsze wzmianki na ten temat pojawiły się w maju. W sierpniu natomiast można było twierdzić, że sprawa jest już przesądzona. Jeśli mimo tego byliście w gronie niedowiarków, teraz wszystko ogłoszono oficjalnie.

Polski oddział Netflix zaprosił abonentów do wypróbowania dwóch gier przygodowych - Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Tytuły chyba nikogo nie zaskakują. Przygotował je sam Netflix. Co do strony technicznej, wypada dodać, że można skorzystać z nich na urządzeniach z systemem Google Android.

Gry na Netflix. Ile kosztują i gdzie można je znaleźć?

Skoro wyraźnie mowa o początkach czegoś nowego, trudno oczekiwać imponującej oferty. Wedle obietnic będzie ona systematycznie poszerzana, zarówno jeśli chodzi o dostępność (Apple iOS), jak i katalog.

Już teraz zapewniono, że obejdzie się tutaj bez nielubianych elementów, a mianowicie reklam oraz zakupów wewnątrz aplikacji. Gry mają być dostępne w ramach subskrypcji Netflix. Można by dodać, że bez podwyżek, chociaż w ostatnim czasie mieliśmy z nimi do czynienia. Czy miały związek z pojawiającymi się teraz grami? Wydaje się, że nie.

Co sądzicie o całym przedsięwzięciu? Jeśli chcielibyście sprawdzić Stranger Things 1984 i Stranger Things 3, gry znajdziecie na swoim profilu w aplikacji mobilnej.

Źródło: Netflix