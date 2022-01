Setka graczy na mapie i tylko jeden możliwy zwycięzca. PlayerUnknown’s Battlegrounds – znane szerzej jako PUBG – rozpoczęło modę na gry battle royale, ale z czasem musiało uznać wyższość konkurencji. Teraz powraca, w naszej ulubionej cenie: za darmo.

PUBG za darmo na pecetach i konsolach. To wielka zmiana

Od premiery w 2017 roku PUBG znalazło ponad 70 milionów nabywców. To rewelacyjny wynik, ale daleko mu do liczby graczy bawiących się przy konkurencyjnych tytułach (taki Fortnite przyciąga setki milionów), które jednak miały tę przewagę, że oferowały rozgrywkę za darmo. O tym, że w modelu free-to-play może być sens, twórcy przekonali się, wydając smartfonową wersję: PUBG Mobile, która w krótkim czasie odnotowała miliard pobrań. Czy PUBG: Battlegrounds powtórzy ten sukces?

Jest na to niemała szansa, bo czegokolwiek by o tej grze nie mówić, to jest to naprawdę dopracowana i jedna z najlepiej pomyślanych produkcji z gatunku battle royale. Do tej pory samo rozpoczęcie rozgrywki wiązało się z kosztami, a teraz przy PUBG: Battlegrounds można bawić się za darmo, a gdy chce się więcej, można (ale nie trzeba) wyskoczyć z kasy. Czy to jednak wystarczy, by zachęcić do jej sprawdzenia osoby bawiące się przy takich tytułach jak Fortnite, Call of Duty: Warzone czy Apex Legends? Czas pokaże.

Zobacz oficjalny zwiastun PUBG: Battlegrounds

Darmowe PUBG: Battlegrounds jest dostępne na pecetach oraz konsolach dwóch ostatnich generacji: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Bezpłatna strzelanka sieciowa zasiliła również katalog chmurowej usługi Google Stadia. Zabawa na dobre ruszy 12 stycznia (o godzinie 9.00), kiedy to zakończą się serwerowe prace konserwacyjne.

Co z tymi, którzy kupili wcześniej? Co z tymi, którzy chcą kupić teraz?

Ponad 70 milionów osób kupiło grę PUBG. Twórcy o nich nie zapominają – wszyscy otrzymają Specjalny Pakiet Pamiątkowy z zestawem skórek i innymi cyfrowymi bonusami, a także z rozszerzeniem DLC zatytułowanym Battlegrounds Plus.

Battlegrounds Plus zawiera premię (+100% punktów doświadczenia biegłości w przetrwaniu), 1300 G-Coins, karty Kariera – Medal, rankingowy tryb rywalizacji oraz możliwość tworzenia meczów niestandardowych. Osoby, które rozpoczną zabawę w modelu free-to-play mogą go nabyć osobno.

To wszystko to świetne wiadomości, ale tak na marginesie: tytuł tej darmowej wersji jest co najmniej dziwaczny. Brzmi PUBG: Battlegrounds (a pamiętajmy, że PUBG to skrót od PlayerUnknown’s… Battlegrounds).

