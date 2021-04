Bardzo możliwe, że Android 12 przyniesie szersze możliwości w zakresie kontrolowania plików posiadanych w pamięci smartfonów i tabletów. Jedną z nowych opcji ma być Kosz.

Kosz w systemie Android 12?

Zadawaliście sobie kiedyś pytanie, gdzie jest kosz w Androidzie? Można go znaleźć, ale wcale nie jest to takie proste, a i sama funkcjonalność tego rozwiązania często pozostawia sporo do życzenia, co pokazywaliśmy zresztą swojego czasu w oddzielnym artykule i poradniku wideo.

Jest spora szansa na zmianę takiego stanu rzeczy. Wprawdzie Android 12 zadebiutuje dopiero jesienią, ale już teraz dostęp do niego mają deweloperzy. Dzięki temu w sieci dość systematycznie pojawiają się kolejne informacje, tym razem pokazane materiały sugerują, że Android 12 wprowadzi właśnie Kosz. Ma być on dostępny z poziomu systemu operacyjnego, a nie wyłącznie w jakieś konkretnej aplikacji (np. galerii zdjęć).

Android 12 jak Windows, przynajmniej w kwestii śmieci

Oznacza to, że Kosz powinien działać tak, jak ma to miejsce w przypadku systemu Windows. To właśnie do niego przenoszone byłyby wszystkie niechciane i usuwane elementy. W dowolnej chwili Kosz można by też całkowicie opróżnić trwale pozbywając się wybranych elementów, ewentualnie przywrócić coś, co jednak jeszcze się przyda.

Co ciekawe, o omawianym rozwiązaniu spekulowano już wtedy gdy debiutował Android 11. Jak zapewne część z Was wie, na tym się skończyło. Do czasu oficjalnej zapowiedzi nowej wersji systemu i tutaj nie można być niczego pewnym. Ta powinna odbyć się już w maju. Wtedy też rozpoczną się beta testy, by finalna wersja systemu mogła zostać wydana jesienią. To tradycyjny cykl stosowany przez Google od lat.

