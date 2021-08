Sprawdziły się doniesienia z ostatnich dni. Kultowy dla wielu Quake powraca w odświeżonej i delikatnie rozbudowanej wersji. Co najlepsze, oddawany jest w nasze ręce już dziś.

Quake Remaster zapowiedziany i od razu udostępniony

O tym, że zanosi się na powrót legendy informowaliśmy kilka dni temu, kiedy stało się to niemal pewne. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości, właśnie ostatecznie je rozwiano. Na starcie QuakeCon 2021 zapowiedziano remaster Quake'a. Oczywiście mowa o pierwszej odsłonie serii, tej z 1996 roku. Okazja do jego odświeżenia nadarzyła się nie byle jaka, w tym roku świętowano przecież 25-lecie tej legendy.

Wracają wspomnienia? Jeśli jesteście zainteresowani to zapewne ucieszycie się z tego, że odświeżony Quake został nie tylko zapowiedziany, ale też od razu udostępniony na PC z Windows oraz na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Reedycja Quake'a dla niektórych za darmo

Trzeba będzie zapłacić, ale na szczęście tylko kilkadziesiąt złotych. Co więcej, nie dotyczy to wszystkich, ponieważ gra trafia do Xbox Game Pass co pozwoli ograć ją w ramach posiadanego abonamentu.

Gracze posiadający wersję PC na platformie Steam lub Bethesda.net otrzymają natomiast tę ulepszoną reedycję bezpłatnie.

Co oferuje odświeżony Quake?

Przy tego typu propozycjach zawsze pojawiają się pytania odnośnie kwestii technicznych. 25 lat to naprawdę sporo czasu, twórcy mieli spore pole do popisu odnośnie zmian. Jak zapowiadają, gra została dostosowana do współczesnych platform, obsługuje rozdzielczość do 4K i monitory szerokoekranowe, została wzbogacona również między innymi o ulepszone modele postaci, dynamiczne oświetlenie, antyaliasing i poprawioną głębię ostrości.

Można grać w pojedynkę, obsługiwany jest także tryb współpracy (lokalny i online) dla maksymalnie 4 graczy, a poza tym nie zabrakło trybu wieloosobowego do 8 graczy online lub do 4 graczy na podzielonym ekranie. Poza główną kampanią dostępne są tu znane rozszerzenia The Scourge of Armagon i Dissolution of Eternity, jakie Quake otrzymał swojego czasu. Dodatkowo pojawiają się rozszerzenia przygotowane przez Machine Games - Dimensions of the Past i zupełnie nowe Dimension of the Machine. Oficjalnie wspierane będą też wybrane modyfikacje społeczności.

Zamierzacie sięgnąć po reedycję? Będzie to pierwsze spotkanie z tym tytułem czy też powrót po latach?

Źródło: bethesda