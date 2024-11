Tak zwana sztuczna inteligencja, która do końca sztuczną inteligencją nie jest, rozwija się i ewoluuje na naszych oczach. Do ideału “trochę” brakuje (może to i lepiej?) ale w tej niedoskonałości dostrzegam pewien plus. Chodzi o horrory.

Zaczęło się niewinnie. Najpierw zrobiło się głośno o ChatGPT oraz generatorach obrazów, a teraz na salony wkraczają generatory filmów AI. Przyznam, że tworzenie filmów (a raczej krótkich filmików) za pomocą promptów, czyli pisanych bądź wypowiedzianych ustnie słów, ogromnie mnie ciekawi.

Generatory obrazów AI potrafią “ożywić” wymarłe zwierzęta czy postacie historyczne. W sieci nie brakuje również mniej poważnych materiałów, jak chociażby seria filmików z popularnym kucharzem. Mnie jednak intrygują materiały wideo z solidną dawką grozy.

Sztuczna inteligencja wie, jak straszyć

Jak skutecznie straszyć? Można stworzyć ohydne monstrum. Generatory wideo AI radzą sobie z tym zadaniem znakomicie. Niedoskonałość tych narzędzi to źródło ciekawych, niespotykanych wariacji kształtów. I to wszystko jeszcze się “rusza”. Ble! Jakie to jest znakomite! Czy tak właśnie wygląda mityczny kraken?

To jeszcze nic, w porównaniu z następnym nagraniem, które ukazuje raczej mało optymistyczną wizję piekła generowaną przez AI. Ewidentnie jest tu coś, co przywodzi na myśl senne koszmary i w mojej ocenie spowodowane jest to wspomnianą już niedoskonałością AI.

Na mnie osobiście ogromne wrażenie zrobiło poniższe nagranie. Tak “wyglądają” sny, oczywiście te mniej przyjemne. Sztuczna inteligencja “bawi się” kształtami znakomicie. Zupełnie jakbym grał w Scorn!

Szansa dla twórców?

Jeśli chodzi o generatory filmów AI, to mają one problem z utrzymaniem realistycznych kształtów. Gdy chcemy wygenerować człowieka w ruchu, to mamy gwarancję, że powstanie coś mało ludzkiego. To z kolei sprzyja tworzeniu surrealistycznych wizji, gdzie konsystencja kształtu bywa umowna.

Sprzyja też tworzeniu wszelkiej maści maszkar, co z powodzeniem może być wykorzystywane przez twórców filmowych oraz twórców gier.

Zdjęcie otwierające: YouTube/Dark Realities