Czy Chińczycy namierzyli kosmitów?

W sieci krąży wieść o kosmitach, na których ślad trafił chiński radioteleskop Sky Eye (FAST). Dlaczego jest to bzdura i skąd pomysł mieszania obcych do ziemskich problemów naukowych?

Chiny powiedziały, że ich gigantyczny teleskop Sky Eye mógł wykryć oznaki obcych cywilizacji.

- podaje Bloomberg powołując się na usunięty z chińskiego Science and Technology Daily raport.

Problem w tym, że nie jest jasne czy „najwyraźniej usunięty raport” w ogóle istniał. Link wskazywany przez dziennikarzy i sumiennie przedrukowywany przez kolejnych, nie jest dostępny w archiwalnych wersjach strony Science and Technology Daily. Wśród aktalności nie brakuje jednak informacji na temat badań prowadzonych przy pomocy teleskopu Sky Eye (FAST).

Widok aktualności na stronie chińskiego Science and Technologu Daily, stan na 16/06/2022 r.

Tym bardziej, że są one ogromny sukcesem chińskich naukowców i w czerwcu znalazło się dla nich miejsce nie tylko w rodzimym Science and Technology Daily, ale także w Nature. I tak, pośrednio badania te dotyczą kosmitów, ale przede wszystkim są kamieniem milowym w kwestii zjawiska FRB. Dlaczego aktualnie to ostatnie jest ważniejsze?

Co to jest Fast Radio Burst (FRB)?

FRB to bardzo krótki, trwający milisekundy impuls elektromagnetyczny. Zjawisko to nie jest dobrze znane, ponieważ astronomowie obserwują je zaledwie od 2007 roku, a do 2016 impulsy FRB postrzegane były jako jednorazowe burze radiowe. Zmieniły to obserwacje impulsu FRB20121102A, wykonane przy użyciu radioteleskop Arecibo w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy zauważyli wtedy, że FRB może występować w ograniczonych czasowo seriach.

Co odkryli Chińczycy?

W wynikach obserwacyjnych radioteleskopu Sky Eye (FAST) naukowcy dostrzegli coś zupełnie nowego. Impuls FRB, który jest nie tylko powtarzalny, ale także nie zanika. Był to zaobserwowany 20 maja 2019 roku impuls FRB20190520B o częstotliwości 1,05-1,45 GHz.

Podczas wstępnych obserwacji powtórzył się on zaledwie 4 razy, ale kolejne badania okazały się przełomowe. W trakcie 18,5 godzin regularnych obserwacji prowadzonych od kwietnia do września 2020 roku udało się zarejestrować go aż 75 razy.

próbowaliśmy różnych okien czasowych i za każdym razem obserwowaliśmy jego wystąpienie

- potwierdzają naukowcy, opowiadając o kolejnych etapach badań.

Dla porównania, zarejestrowany sześć lat temu przez radioteleskop Arecibo FRB 20121102A, został odnotowany 100 – krotnie. Obserwacja trwała godzinę, ale ostatecznie impuls zanikł i nie udało się go zarejestrować podczas kolejnych prób.

Czy Chińczycy namierzyli kosmitów?

Impulsy radiowe i elektromagnetyczne nie biorą się znikąd, ale dobrych kandydatów na ich źródło jest wielu. FRB mogą być efektem wybuchu supernowych (jeśli są niepowtarzalne), aktywności pulsarów, czarnych dziur lub galaktyk karłowatych.

Według naukowców zaangażowanych w obserwacje radioteleskopu Sky Eye, najbardziej prawdopodobnym źródłem powtarzalnego i trwałego FRB20190520B jest, oddalona od Ziemi o 3 miliardy lat świetlnych, galaktyka karłowata

To nie wyklucza, że zaobserwowany sygnał jest efektem działalności obcej cywilizacji, ale obserwacje Chińczyków postawiły pod znakiem zapytania przydatność teleskopów radiowych do poszukiwania śladów życia pozaziemskiego. Zmieniły bowiem pojęcie FRB. Do momentu, kiedy astronomowie nie są pewni różnorodności tego zjawiska, nie mogą obarczać kosmitów odpowiedzialnością za jego występowanie.

Czy kiedyś Sky Eye może potwierdzić istnienie obcych cywilizacji?

Chiński radioteleskop sferyczny Sky Eye to najczulsze tego typu narzędzie, jakim dysponuje ludzkość. Aktualnie uciął nam nadzieję na kontakt z obcymi, ale wszystko przed nim. Być może dał nam też cennego pstryczka w nos. Dotarł bowiem do miejsca, w którym przy jego pomocy nie chcemy znaleźć innej cywilizacji.

Źródło przechwyconego sygnału jest oddalone od Ziemi o 3 miliardy lat świetlnych. Ci domniemani kosmici muszą dysponować technologią, która ma wielokrotnie potężniejszą siłę oddziaływania, niż Słońce. Jeśli to oni dotychczas nas nie znaleźli, to mają nas za glony, a nie istoty rozumne.

Źródła: Bloomberg, Science and Technology Daily