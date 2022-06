W miniony weekend (4-5 czerwca) Chińska Republika Ludowa wysłała trójkę astronautów na stację kosmiczną Tiangong, Będą oni realizować misję Shenzhou-14. Start rakiety został zapowiedziany zaledwie 24 godziny wcześniej.

Załoga chińskiej rakiety Długi Marsz F2

W przeciwieństwie do mocno medialnych startów rakiet przeprowadzanych przez NASA i przywatnych przedsiębiorców takich jak SpaceX i Blue Origin, o których słyszy się bardzo dużo zanim ostatecznie dojdą do skutku, Chinom wystarczyły godziny od ogłoszenia misji do rozpoczęcia odliczania. Na stację kosmiczną Tiangong (Niebiański Pałac) polecieli Chen Dong (dowódca, brał wcześniej udział w misji Shenzhou-11 w 2016r.) , Liu Yang (pierwsza chinka w kosmosie, brała udział w misji Shenzhou-9 w 2012r.) i Cai Xuzhe (dla którego był to pierwszy lot w kosmos). Lot z kosmodromu na pustyni Gobi, na orbitę trwał około sześciu godzin. Astronauci w niedzielę rano zadokowali w głównym module Niebiańskiego Pałacu, o nazwie Tianhe, w którym będą mieszkać i pracować przez najbliższe sześć miesięcy. Stacja pozostawała niezamieszkana od kwietnia tego roku.

Misja Shenzhou-14

Zadaniem nowoprzybyłych będzie rozbudowa stacji Tiangong o kolejne moduły. Do tej pory stacja składa się jedynie z wyniesionego w 2021 modułu Tianhe. Planowo w trakcie trwania misji Shenzhou-14 astronauci dokonają dołączenia się do niej modułów Wentian (w lipcu) i Mengtian (w październiku). Po połączeniu chińska stacja będzie miała kształt litery T i około 20% masy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Misja Shenzhou-15 ruszy zapewne w okolicach końca roku, jednak na razie nie ma co do niej zbyt wielu informacji. Jak pokazał przykład Shenzhou-14 chińczycy wolą zwlekać z ujawnianiem czegokolwiek właściwie do ostatniej chwili. Najprawdopodobniej jednak czasy trwania tych dwóch misji się na siebie nałożą i po raz pierwszy w krótkiej historii Tiangong będziemy mieli do czynienia z przekazaniem stacji pomiędzy dwiema załogami.

Chiński program kosmiczny

Ustanowiony dopiero w 1970 r. chiński plan podboju przestrzeni kosmicznej był przez lata opóźniony względem zachodnich działań na tym polu. Zanim Chińczycy zdążyli wystrzelić pierwszą rakietę Neil Armstrong postawił już pierwsze kroki na powierzchni Srebrnego Globu. Jednak po długim okresie stagnacji nastąpił okres prosperity i dziś już często słyszy się o osiągnięciach Programu Kosmicznego Państwa Środka. Pierwszą misję załogową zrealizował on w 2003 roku, a w grudniu 2020 chiński łazik wyjechał na powierzchnię Księżyca. Należy też pamiętać o osiągnięciach drugiego łazika, który dotarł na Marsa w maju 2021 i tam odkrył ślady wody.

Miejmy nadzieję, że kolejne osiągnięcia chińczyków przyczynią się do budowania naszej wiedzy o kosmosie ponadnarodowo, a w świetle ostatnich wydarzeń również ponadpolitycznie.

Źródła: cnn.com, space.com