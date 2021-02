Do tej pory nie było Wam po drodze z RAGE 2? Nie byliście przekonać co do zakupu? No to pojawiła się okazja do zgarnięcia gry za darmo.

RAGE 2 do pobrania za darmo

O tym, że tym razem Epic Games Store będzie rozdawać właśnie RAGE 2 pisaliśmy już w zeszłym tygodniu. Plany nie uległy zmianie i gra została właśnie udostępniona dla wszystkich posiadających konto we wspomnianym sklepie. Oferta obowiązuje do 25 lutego do godziny 17:00 naszego czasu.

Premiera RAGE 2 miała miejsce w maju 2019 roku, nie jest to zatem wiekowa produkcja. Czy udana? Teraz możecie sprawdzić to sami, ewentualnie zajrzeć do naszej recenzji, w której poznacie odpowiedzi na najważniejsze pytania. RAGE 2 powstało w efekcie współpracy Avalanche Studios oraz id Software. Trzeba nastawiać się tutaj na dynamiczną akcję i takie same wymiany ognia, poza bogatym arsenałem można liczyć też na umiejętności specjalne.

Epic Games Store rozdaje też Absolute Drift

RAGE 2 nie jest jedyną grą oferowaną za darmo przez najbliższy tydzień. Jednocześnie Epic Games Store udostępnił Absolute Drift. W tym przypadku mowa o zdecydowanie innych klimatach, ponieważ to połączenie gry wyścigowej oraz zręcznościowej.

To nieco starsza produkcja, bo z 2015 roku. Nie jest też tak duża, przygotowało ją niezależne studio Funselektor Labs. Czy udana? I to możecie zweryfikować bez wydawania pieniędzy. Również Absolute Drift pozostaje darmowe do 25 lutego do godziny 17:00 naszego czasu.

Źródło: Epic Games Store

Warto zobaczyć również: