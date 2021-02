Jak co czwartek, sklep Epic Games Store udostępnił kolejną grę za darmo. Być może nie jest to największy hit, ale spokojnie, wygląda na przedsmak oferty szykowanej na kolejny tydzień.

Halcyon 6: Starbase Commander za darmo na Epic Games Store

Zgodnie ze znanym harmonogramem, gracze posiadający konto w sklepie Epic Games Store mogą przypisać do niego Halcyon 6: Starbase Commander. Tradycyjnie już mowa o ofercie, która obowiązuje równo 7 dni, a więc w tym przypadku do 18 lutego.

O czym tutaj mowa? Halcyon 6: Starbase Commander to kosmiczna strategia RPG, tak przynajmniej opisują swoją grę sami twórcy ze studia Massive Damage. Postawiono na oprawę w stylu retro, co niekoniecznie musi wszystkim odpowiadać. Ogólnie Halcyon 6: Starbase Commander został przyjęty dość ciepło, średnia ocen z recenzji doszła do 71%, chociaż sami gracze byli nieco bardziej łaskawi i dobili do 77% (dane z metacritic).

Za tydzień Epic Games Store będzie rozdawać Rage 2

Promocja na Halcyon 6: Starbase Commander nie rzuca Was na kolana? Jeśli celujecie w inne klimaty lub po prostu w produkcje większego kalibru to za tydzień omawiany sklep znów coś takiego zaoferuje.

Rage 2, bo właśnie o niej mowa, nie wymaga chyba bliższego przedstawiania. A gdyby jednak, zajrzyjcie do naszej recenzji, gdzie dowiecie się wszystkiego co trzeba. Kończąc omawianie atrakcji oferowanych i szykowanych przez Epic Games Store dodajmy jeszcze, że w tym samym okresie co Rage 2 można będzie zgarnąć też Absolute Drift.

Źródło: Epic Games Store

