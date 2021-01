Miniony rok był dla Epic Games Store bardzo udany, dla korzystających z tego sklepu również. Zwłaszcza dla tych, którzy zaliczają się do łowców promocji.

Epic Games Store rozdał 103 darmowe gry, w ponad 749 mln kopii

Zdecydowana większość podsumowań zeszłego roku już za nami, ale niektóre pojawiają się dopiero teraz. Dość długo na swoje statystyki kazał czekać Epic Games Store. Ale gdy już się nimi pochwalił to można chyba stwierdzić, że ma czym. Owszem, wciąż ogląda plecy Steam, ale przecież w momencie powstawania niektórzy wróżyli, że nie tylko nie nawiąże jakiejkolwiek walki, ale szybko zniknie.

Jak wiadomo, nic takiego się nie wydarzyło, a obecnie z Epic Games Store korzysta ponad 160 mln użytkowników. Jeśli chodzi o rekord liczby użytkowników aktywnych jednego to sięgnął on 31,3 mln, podczas gdy rekord jednocześnie zalogowanych użytkowników to teraz 13 mln. Jak ten ostatni wynik ma się do Steam? Tam w zeszłym roku pękła bariera 25 mln jednocześnie zalogowanych użytkowników.

Niektórych do Epic Games Store przyciągają przede wszystkim systematycznie udostępniane darmowe gry, łącznie w 2020 roku to 103 tytuły, które pobrano w ponad 749 mln kopii. Kupujący też jednak są, w omawianym okresie zostawili w Epic Games Store ponad 700 mln dolarów.



kliknij, aby powiększyć

Epic Games Store nie zamierza kończyć z promocjami

Jeśli na Epic Games Store zjawiacie się przede wszystkim po darmowe gry, to możecie być spokojni. Publikując powyższe statystki zarządzający sklepem zapewnili, że również w tym roku co tydzień będą je udostępniać.

Planów jest oczywiście więcej, wciąż poszerzać ma się ogólna oferta sklepu i katalog dostępnych w nim gier. Można domyślać się, że nadal czynione będą starania o pozyskanie tytułów na wyłączność, tak jak ostatnio udało się to np. z najnowszą odsłoną serii Hitman. Pojawiać mają się też usprawnienia od strony technicznej, zarówno dla deweloperów, jak i użytkowników. Epic Games Store ma wprowadzić usprawnienia w systemie listy życzeń, funkcjach społecznościowych czy osiągnięciach.

Korzystacie z tego sklepu?

Źródło: Epic Games Store

Warto zobaczyć również: