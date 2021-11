Thunder Tier One to gra, której opis może wręcz zniechęcać. Wystarczy jednak rzucić okiem na zwiastun, by przekonać się, że może to być kawał świetnego tytułu.

Na tę strzelankę warto czekać. Czym jest Thunder Tier One?

Thunder Tier One to strzelanka typu top-down, a więc wydarzenia obserwujemy z góry. To zrozumiałe, jeśli w tym momencie chcesz wyłączyć tego newsa. Daj jednak szansę temu tytułowi, bo niespodziewanie zapowiada się naprawdę dobrze. Przede wszystkim ze względu na realizm.

W Thunder Tier One dołączamy do elitarnej drużyny do zadań specjalnych, której zadaniem jest powstrzymanie terrorystów siejących spustoszenie w Salobii w alternatywnej wersji lat 90. ubiegłego wieku. Choć kraj jest fikcyjny, to techniki, uzbrojenie i fizyka są już jak najbardziej realistyczne. Taka jest też oprawa audiowizualna.

Twórcy przygotowali kampanię złożoną z 9 misji. Możesz grać solo, ale Thunder Tier One umożliwia również zabawę w kooperacji dla czterech graczy. W tym pierwszym przypadku kluczowe będzie wydawanie odpowiednich rozkazów swoim partnerom, w drugim natomiast – efektywna współpraca. Co nieco mówi się również o trybach multiplayer, a wielu może też zainteresować informacja o pełnym wsparciu modyfikacji.

Ważną rolę odegra aspekt taktyczny. Przed każdą misją wybierzmy uzbrojenie i dodatki, ilość amunicji i materiałów wybuchowych, a nawet wzór kamuflażu. Nie jest to kwestia decydująca o zwycięstwie, ale dobrze przemyślany dobór na tym etapie zwiększy naszą szansę na sukces. Kluczem będzie optymalne wykorzystanie tak zdobytego potencjału.

Zobacz najnowszy zwiastun Thunder Tier One, zdradzający kiedy premiera

Podoba ci się to, co widzisz? No to mamy dla ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość: na Thunder Tier One nie będzie trzeba zbyt długo czekać. Gra zadebiutuje już 7 grudnia. Sprawdź jeszcze wymagania, aby upewnić się, że twój pecet da sobie radę…

Thunder Tier One – wymagania:

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i5 @ 3,3 GHz lub odpowiednik AMD

lub odpowiednik AMD Pamięć: 8 GB RAM i 20 GB miejsca na dysku

i 20 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 950 lub odpowiednik Radeon

Konfiguracja zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7 3770K lub odpowiednik AMD

Pamięć: 16 GB RAM i 20 GB miejsca na dysku

i 20 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1070 lub odpowiednik Radeon

Polska myśl za Thunder Tier One

I jeszcze jedna ciekawostka na koniec: Thundier Tier One to gra z katalogu koreańskiego KRAFTON, ale jej dyrektorem kreatywnym jest Polak, Paweł Smolewski. To człowiek z niemałym doświadczeniem – stoi na czele zespołu animacyjnego pracującego nad PUBG, a wcześniej współtworzył Arma 3 pod banderą Bohemia Interactive.

Źródło: Dark Side of Gaming, informacja własna