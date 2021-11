Jeśli przy Left 4 Dead bawiłeś się świetnie, to i Back 4 Blood pewnie ci się (s)podoba. Jeżeli zaś tym, co odpycha cię od tego tytułu, jest zabawa w kooperacji, to… poczekaj jeszcze chwilkę, a pograsz solo.

Kampania solo w Back 4 Blood bez połączenia z Internetem

W Back 4 Blood pojawi się jednoosobowy tryb offline – trafi do gry w ramach bezpłatnej aktualizacji, która zostanie udostępniona jeszcze przed końcem tego roku. Ktoś może powiedzieć, że już teraz można grać solo i… będzie miał rację. Rzecz w tym, że obecnie i tak wymaga to połączenia z Internetem, a do tego (przede wszystkim) niemożliwe jest zapisywanie progresu.

W ramach tej samej, grudniowej aktualizacji w Back 4 Blood pojawi się specjalna strefa treningowa, nowe karty i linie zaopatrzenia, a także specjalne, świąteczne wydarzenie.

Nadchodzą gorące miesiące dla graczy Back 4 Blood

Przyszły rok przyniesie kolejne nowinki. Twórcy zapowiadają między innymi nowy poziom trudności, jeszcze jeden tryb rozgrywki w kooperacji oraz przeprojektowany system walki w zwarciu – to wszystko w ramach bezpłatnych aktualizacji.

Jeśli zaś przy Back 4 Blood bawisz się tak dobrze, że jesteś gotów wyskoczyć z kasy, to w 2022 roku zadebiutują także trzy duże rozszerzenia. Pierwszy z nich będzie nosił tytuł Tunnels of Terror, a komplet będzie można kupić dzięki przepustce sezonowej, dzięki której dodatkowo odbierzemy zestaw postaci, uzbrojenia, kart i skórek na wyłączność.

Tak wygląda rozkład jazdy dla Back 4 Blood:

W Back 4 Blood można grać na pecetach oraz konsolach tej i poprzedniej generacji, czyli PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Turtle Rock Studio, Destructoid, Polygon, informacja własna