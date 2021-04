Ranking procesorów

Premiera nowych procesorów Intela już za nami, ale nie musicie się przekopywać przez testy jednostek - zainteresowani szybkim porównaniem układów mogą zajrzeć do naszego rankingu procesorów.

Podczas premiery mieliśmy okazję sprawdzić dwa modele z nowej generacji Intel Rocket Lake-S: Core i9-11900K oraz Core i5-11600K. Jak nowe jednostki wypadają w rankingu?

Procesory Intel Rocket Lake już w naszym rankingu procesorów

Nowa generacja procesorów Intela korzysta z mikroarchitektury Cypress Cove, która przynosi poprawę wydajności. Dodatkowym atutem jest nowy układ graficzny UHD 750 (Xe), a także obsługa PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2x2.

Core i9-11900K to topowy przedstawiciel nowej generacji, który oferuje tylko 8 rdzeni/16 wątków. Teoretycznie konkuruje on z 12-rdzeniowym/24-wątkowym modelem Ryzen 9 5900X – przy takim porównaniu bezsprzecznym zwycięzcą okazuje się jednostka AMD. Obecnie cenowo bliżej mu jednak do 8-rdzeniowego/16-wątkowego modelu Ryzen 7 5800X i wtedy różnica między procesorami nie jest aż tak znacząca.

Bardzo ciekawie wygląda także porównanie wydajności Core i5-11600K i konkurencyjnego Ryzen 5 5600X (obydwa oferują po 6 rdzeni i 12 wątków). Procesory oferują podobne osiągi, ale na prowadzenie minimalnie wychodzi jednostka „czerwonych” (tyle tylko, że jest ona też dostępna w nieco wyższej cenie).

Nowe procesory Intela mają jeszcze jeden spory atut - przy modernizacji sprzętu warto wziąć pod uwagę kompatybilność z obecnymi płytami głównymi Z490 i H470 (nie trzeba inwestować z nowy model z serii 500). Gorzej jednak wygląda kwestia poboru mocy, gdzie układy wyraźnie przegrywają z modelami AMD.

Jakich premier procesorów możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

Najbliższe miesiące raczej nie przyniosą premier nowych procesorów (możemy jedynie oczekiwać uzupełnienia oferty obecnych generacji). Wiemy jednak, że na koniec roku Intel szykuje nową generacji Alder Lake, która ma przynieść sporą rewolucję (a przez to mocniej zagrozić AMD).

Źródło: inf. własna

