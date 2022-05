Krajowy Instytut Mediów opublikował raport dotyczący tego, w jaki sposób Polacy korzystają z rozmaitych mediów, w tym z Internetu. W pewnych kwestiach jest zaskakujący, w innych zupełnie nie.

Polacy i Internet. Dominuje stały dostęp

Pierwszy, najważniejszy i jak najbardziej pozytywny wniosek płynący z raportu Krajowego Instytu Mediów jest taki, że prawie połowa polskich gospodarstw domowych ma stały dostęp do Internetu (dokładnie 48,9%). Kolejne 26,7% łączy się z Internetem za pomocą urządzeń mobilnych, a jeszcze 14,9% korzysta z routera na kartę SIM. Wreszcie: 3,5% uzyskuje dostęp do Internetu poprzez technologię radiową.

Co piąte gospodarstwo domowe bez Internetu

Biorąc to wszystko pod uwagę z badania KIM wynika również, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce w ogóle nie ma dostępu do Internetu. To spory odsetek i dużo wyższy niż ten, o którym informował Główny Urząd Statystyczny (8%). Nawet po uśrednieniu tych liczb wyjdzie nam, że faktycznie do wielu polskich domów nie dociera sygnał sieciowy. Raport wskazuje, że offline pozostają przede wszystkim osoby starsze.

Badanie zostało zrealizowane przez Krajowy Instytut Mediów na próbie kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Więcej informacji i pełen raport znajdziesz na stronie KIM. (Dane na temat korzystania z Internetu rozpoczynają się na stronie 127).

Źródło: Krajowy Instytut Mediów, informacja własna