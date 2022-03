Razer Huntsman Mini Analog to najnowsza klawiatura gamingowa wyposażona w przełączniki analogowe. To otwiera drzwi do rozgrywki na zdecydowanie wyższym poziomie. Dobrze widzieć, że producent dalej stawia na to rozwiązanie.

Klawiatura analogowa to jest coś

Minął rok od wprowadzenia na rynek klawiatury Razer Hunstman V2 Analog. To sprzęt, którego wyróżnikiem były przełączniki analogowe – zresztą zgodnie z nazwą. Działają one tak jak spusty w kontrolerach, to znaczy, że siła nacisku ma znaczenie. Sprawdza się to w wyścigach, gdzie istnieje możliwość płynnej regulacji przepustnicy czy sterowania kierownicą, a także w strzelaninach i grach akcji, gdzie można w ten sposób zmieniać prędkość poruszania się postaci.

Razer Huntsman Mini Analog – nowa klawiatura z analogowymi przełącznikami

To, że analogowe przełączniki dostępne były tylko w jednym modelu i to wycenianym na 270 euro, nie pomogło w popularyzacji tego rozwiązania. Dlatego teraz na rynek wchodzi Razer Huntsman Mini Analog. To znacznie mniejsze i zdecydowanie tańsze urządzenie wyposażone w takie same switche. Jest to konkretnie klawiatura 60% (czyli bez sekcji numerycznej i strzałek), której sugerowana cena wynosi 160 euro.

Analogowe przełączniki w klawiaturze Razer Huntsman Mini Analog mogą działać na dwa sposoby. Pierwszym jest wspomniane płynne odczytywanie nacisku, drugim zaś – podwójne mapowanie klawiszy (osobne funkcje przy pełnym i niepełnym wciśnięciu). Producent zachwala też odporne na ścieranie nasadki Doubleshot PBT, aluminiową konstrukcję, odłączany przewód USB typu C oraz podświetlenie Chroma RGB.

