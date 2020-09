Kupowaliście coś w oficjalnym sklepie Razer? Jeśli tak to jesteście w gronie osób potencjalnie narażonych na atak cyberprzestepców. Dobrze znany producent akcesoriów dla graczy nie zabezpieczył należycie przechowywanych danych.

Poważna wpadka firmy Razer, dane klientów mogły wpaść w niepowołane ręce

Sprawę wykrył zajmujący się tematyką bezpieczeństwa w sieci Bob Diachenko. Udało mu się zlokalizować błędnie skonfigurowaną bazę danych w chmurze, do której dostęp nie był należycie zabezpieczony. Mowa tutaj o danych nawet 100 tysięcy klientów dokonujących zakupów w oficjalnym sklepie internetowym Razer. O jakie dane chodzi? Lista jest niestety dość długa i obejmuje imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów oraz adresy podane jako te do wysyłki zamówionych towarów.

Omawiana baza danych obecnie jest bezpieczna, odpowiednie kroki poczyniono 9 września. A jeśli wcześniej to właśnie tego dnia doprowadzono sprawę do końca. Kłopot w tym, że wyciek został zidentyfikowany znacznie wcześniej, bo 18 sierpnia. W czasie pomiędzy obydwoma wydarzeniami dane mogły wpaść w niepowołane ręce.

Kto może czuć się zagrożony?

W oficjalnych komunikatach Razer uspokaja, że cała sprawa nie dotyczy takich informacji jak numery kart płatniczych czy hasła. To ważne, ale mimo tego eksperci ESET przypominają, że osoby, które kiedykolwiek dokonywały zakupów w sklepie internetowym Razer powinny zachować szczególną ostrożność. Gdyby wspomniane wyżej dane zostały przez kogoś przechwycone mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataków, głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

„W sytuacji, gdy dane z wycieku trafią w ręce przestępców, zostają często wykorzystane do kolejnych oszustw. Przykładowo, informacje o tym, że dana osoba dokonała zakupu w danym sklepie, wraz z odniesieniem do konkretnego towaru, adresu, a nawet numeru zamówienia, to idealny sposób, by uwiarygodnić próbę wyłudzenia np. danych karty płatniczej w kampanii phishingowej.” - Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET

Źródło: ESET