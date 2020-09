Wiele już widzieliśmy absurdalnych produktów z oznaczeniem „gamingowy”, ale gumy do żucia to coś, czego się nie spodziewaliśmy. Razer przygotował taką niespodziankę i ma nawet argumenty.

Razer i Wrigley’s 5 prezentują: gamingowe gumy do żucia

Razer we współpracy z Wrigley’s 5 stworzył gamingowe gumy do żucia. Do wyboru są trzy „odświeżające” smaki: klasyczny, miętowy oraz arbuz z granatem i tropikalny poncz. To wszystko może brzmieć nieco absurdalnie, ale…

Jeśli myślicie, że słowo „gamingowe” jest w tym przypadku zupełnie bezpodstawne, to… Razer chciałby wam powiedzieć, że jesteście w błędzie i to dużym. Gumy Respawn – jak przekonuje producent – są efektem zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-rozwojowych, są wolne od cukru i zawierają witaminy z grupy B (B3, B5, B6 i B12) oraz ekstrakt z zielonej herbaty – wszystko to, by pozytywnie wpłynąć na koncentrację oraz czas reakcji gracza.

Guma do żucia dla gracza. To, czego potrzebuje

Razer widzi w takich gumach alternatywę dla graczy, którzy nie chcą wlewać w siebie kolejnych kaw czy napojów energetycznych, a mimo to szukają czegoś, co pozwoli im poprawić sprawność umysłową – o każdej porze. Czegokolwiek by o producencie z Kalifornii nie mówić, marketingowych zdolności nie można mu odmówić.

Niestety na razie nie ma co liczyć na debiut tego suplementu w naszym kraju, choć sama marka Respawn powoli trafia na europejski rynek. Póki co gumy są dostępne w Stanach Zjednoczonych, gdzie zestaw złożony z 10 paczek po 15 sztuk został wyceniony na 28 dolarów. Co o tym myślicie?

Źródło: Razer, Engadget, Gizmochina

