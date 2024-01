Wśród uczestników CES 2024 nie mogło zabraknąć firmy Razer. Producent prezentuje nową linię laptopów, nowy fotel gamingowy, matę haptyczną i nie tylko. Cel jest jasny: Razer chce definiować przyszłość gamingu.

CES 2024 to festiwal nowości

Targi CES 2024 ruszyły pełną parą. Nieustannie spływają nowe informacje, gdyż giganci branży nie krępują się i śmiało dzielą się swoimi ambitnymi planami: Sony na CES 2024 wjeżdża na scenę autem elektrycznym, zaś AMD chwali się nowymi procesorami.

Jednym słowem dzieje się, a kolejnym dowodem na to jest obecność firmy Razer, która na targach CES 2024 prezentuje nową linię laptopów i szereg innych produktów, które mogą być spełnieniem marzeń wielu graczy.

Nowa linia laptopów: poznajcie Razer Blade 16

Jednym z kluczowych elementów Razer Blade 16 jest jego 16-calowy wyświetlacz OLED 240 Hz, który jest prawdziwą rewolucją w świecie gier. Dzięki rozdzielczości QHD+ (2560 x 1600 px), czasowi reakcji 0,2 ms i gamie kolorów 100% DCI-P3, ten wyświetlacz zapewnia doskonałą wyrazistość obrazu, co potwierdzają certyfikaty VESA ClearMR 11000 i DisplayHDR True Black 500.

Razer Blade 16 oferuje również dwa tryby działania wyświetlacza Mini-LED, które pozwalają użytkownikom przełączać się między pracą kreatywną w wysokiej rozdzielczości a grami o wysokiej częstotliwości odświeżania. Jest to jedyny ekran do gier, który natywnie przełącza się między UDH+ 120 Hz i FHD+ 240 Hz.

W sercu Blade 16 znajduje się Intel Core i9-14900HX, najszybszy na świecie procesor mobilny. Dzięki 24 rdzeniom i możliwości podkręcania za pomocą Razer Synapse, ten procesor oferuje niezrównaną moc obliczeniową, która sprosta najbardziej wymagającym grom i kreatywnym zadaniom.

Blade 16 to prawdziwy gigant wśród laptopów gamingowych, wspierający karty graficzne NVIDIA GeForce RTX (do 4090 włącznie) i umożliwiający pełne wykorzystanie mocy na poziomie 175 W (Full TGP). Dzięki temu zapewnia więcej mocy graficznej na cal sześcienny niż jakikolwiek inny konkurencyjny model. Wykorzystanie technologii DLSS 3 opartej na sztucznej inteligencji NVIDIA pozwala na szybsze generowanie klatek i ray tracing w czasie rzeczywistym.

Razer Blade 16 wyposażony jest również w zaawansowany system chłodzenia. Opatentowana przez firmę Razer technologia komory parowej zapewnia optymalną wydajność nawet podczas najbardziej intensywnych sesji grania.

Razer Blade 14: niewielkie rozmiary, potężna bateria

Niezrównana przenośność: Blade 14, zaledwie 1,8 cm grubości i ważący jedynie 1,83 kg, zachwyca swoją niezwykłą przenośnością. Mimo tak niewielkich rozmiarów, urządzenie jest w stanie działać na baterii nawet do 10 godzin. Dzięki temu, gracze mogą cieszyć się nieprzerwaną rozgrywką, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Wydajność zwiększona dzięki sztucznej inteligencji: Blade 14 wyposażony jest w nowoczesny procesor AMD Ryzen 9 8945HS. Ten zaawansowany układ oferuje zwiększoną wydajność Ryzen AI, co znacząco poprawia pracę z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się płynną pracą z takimi aplikacjami jak Microsoft Windows Studio czy Microsoft Copilot, dostępnymi w systemie Windows 11.

Blade 14 kontynuuje tradycję oferowania najlepszej w swojej klasie grafiki. Wyświetlacz 16:10 QHD+ 240 Hz dostarcza niezwykle szczegółowy obraz, a teraz, dzięki certyfikatowi Calman Verified, również z jeszcze większą dokładnością kolorów. Dzięki temu, gracze mogą cieszyć się jeszcze bardziej realistycznym doświadczeniom.

Moc w przenośnym wydaniu: Blade 14 to urządzenie niezwykle przenośne, ale jednocześnie niezwykle wydajne. Laptop jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070, która oferuje moc TGP do 140 W (115 W bazowe + 25 W Boost).

Plany na przyszłość, czyli Razer Blade 18

W tym roku firma Razer ma zamiar ujawnić pierwsze szczegóły na temat swojego najnowszego produktu, Blade 18 2024. Ten nowatorski laptop do gier ma na celu zrewolucjonizować kategorię laptopów wielkoformatowych, wprowadzając zupełnie nowe standardy.Blade 18, wyposażony w pierwszy na świecie 18-calowy wyświetlacz 4K 165 Hz i ładowany za pomocą najnowszego protokołu łączności Intela, Thunderbolt 5, ma ambicje zmienić reguły gry. Oferując niezrównaną wydajność i wszechstronność, ten laptop ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki gracze i twórcy korzystają z technologii.

Thunderbolt 5 umożliwia użytkownikom podłączanie wielu monitorów gamingowych o wysokiej rozdzielczości, szybkich urządzeń pamięci masowej i stacji dokujących typu all-in-one. Dzięki zwiększeniu przepustowości do 120 Gb / s, trzykrotnie większej niż obecnie dominujący protokół połączeń, Thunderbolt 5 umożliwia osiągnięcie niezrównanej wydajności. Blade 18 przenosi tę przyszłość łączności do teraźniejszości, znacząco zwiększając szybkość i przepustowość łączności, co pozwala graczom i twórcom cieszyć się najwyższą jakością obrazu i wciągającymi doświadczeniami podczas użytkowania.

Razer USB C

Stacja dokująca Razer USB C Dock wyróżnia się rozbudowaną konstrukcją z 11 portami. Jest wyposażona w szeroki wachlarz portów, w tym 4 porty USB-A, 2 porty USB C, Gigabit Ethernet, HDMI, gniazdo combo audio 3,5 mm oraz gniazda kart UHS-I SD/MicroSD. Dzięki temu zapewnia użytkownikom szerokie możliwości łączności i podłączeń. Jednym z kluczowych atutów stacji dokującej Razer USB C Dock jest wyjście obrazu o wysokiej rozdzielczości. Dzięki obsłudze rozdzielczości 4K 60 Hz przez HDMI, użytkownicy mogą cieszyć się lepszą obsługą monitora. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które intensywnie pracują twórczo lub grają w gry z dużą liczbą klatek na sekundę.

Gniazdo audio 3,5 mm w stacji dokującej zapewnia zaawansowany dźwięk przestrzenny 7.1, który gwarantuje wciągające i dokładne wrażenia dźwiękowe zarówno dla treści stereo, jak i wielokanałowych. Dodatkowo charakteryzuje się solidną i lekką konstrukcją. Jest wykonana z optymalnego termicznie stopu aluminium, a jej jednoczęściowa konstrukcja nie tylko jest wytrzymała, ale także zapewnia efektywne zarządzanie temperaturą.

Stacja dokująca Razer USB C Dock oferuje potężne możliwości ładowania. Obsługuje ładowanie laptopa z mocą 85 W, dzięki czemu urządzenia pozostają zasilane i gotowe do działania. (Należy jednak pamiętać, że kabel USB do ładowania i adapter nie są częścią zestawu). To również uniwersalna kompatybilność. Poszerza możliwość podłączeń z szeroką gamą urządzeń, w tym komputery PC, MacBooki, iPady i Chromebooki.

Podsumowując, stacja dokująca Razer USB C Dock to niezwykle wszechstronny dodatek do zestawu narzędzi każdego gracza lub twórcy. Zapewnia bezproblemową łączność i maksymalną wydajność, co czyni ją niezastąpionym elementem każdego zestawu komputerowego.

Razer Sensa HD Haptics

Pierwsza na świecie mata haptyczna HD. Razer Sensa HD Haptics to nie tylko kolejny krok naprzód w technologii gamingowej, ale także zupełnie nowy wymiar immersji w grach. Dzięki niej, granice między rzeczywistością fizyczną a wirtualną stają się coraz bardziej rozmyte. Razer Sensa, zaprezentowana jako mata do fotela, sprawia, że każde wydarzenie w grze - od eksplozji, po najdelikatniejsze bicie serca - staje się namacalnie realne.

Dzięki zaawansowanej platformie integrującej oprogramowanie i urządzenia, Sensa wykorzystuje technologię Interhaptics, co daje deweloperom jeszcze więcej możliwości dostosowywania oprogramowania do własnych wizji i potrzeb. Twórcy mają pełną kontrolę nad kierunkowością haptyki i zachowaniem siłowników, a także mogą integrować działanie wielu urządzeń na różnych platformach i urządzeniach peryferyjnych. Oprogramowanie oferuje również funkcję plug-and-play, dostępną dzięki automatycznej konwersji dźwięku na haptykę HD.

Koncepcja oferuje szerokopasmową technologię haptyczną o wysokiej rozdzielczości, prawdziwie pozycyjną haptykę dzięki 16 siłownikom haptycznym, regulowane paski dla uniwersalnego dopasowania do większości foteli do gier i foteli biurowych, a także bezprzewodową technologię Razer HyperSpeed, która gwarantuje bardzo niskie opóźnienia w grach i płynne korzystanie z treści multimedialnych na kompatybilnych urządzeniach.

Razer Iskur V2 to nowy fotel gamingowy

Razer Iskur V2 charakteryzuje się unikalnym na skalę światową systemem podparcia lędźwiowego 6D, który jest regulowany i adaptacyjny. Jest to jedyny taki system na rynku, który oferuje możliwość adaptacji i regulacji. Został on starannie zaprojektowany tak, aby dostosować się do naturalnej krzywizny kręgosłupa. Jego sprężynowy mechanizm nie tylko dostosowuje się w czasie rzeczywistym do masy i postawy ciała, ale także pozwala na pełną personalizację dzięki zintegrowanej regulacji krzywizny lędźwiowej. Możliwość precyzyjnego dostrojenia zarówno wypukłości, jak i wysokości odcinka lędźwiowego, gwarantuje idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb w zakresie komfortu.

W celu zapewnienia pełnej ergonomii, Iskur V2 wyposażony jest w poduszki z pianki o dużej gęstości, które gwarantują zrównoważone połączenie wsparcia i komfortu. Reaktywne nachylenie fotela i funkcja odchylenia do 152 stopni umożliwiają graczom znalezienie idealnego kąta zarówno do intensywnych gier, jak i okresów relaksu.

Razer Iskur V2 jest wykonany z najwyższej jakości skóry syntetycznej klasy EPU, co zapewnia doskonałe wrażenia dotykowe i zwiększa wytrzymałość fotela w obliczu trudnych warunków codziennego użytkowania. Podłokietniki 4D oferują szerokie możliwości dostosowania wysokości, pozycji i kąta nachylenia, a poduszka pod głowę z pianki z pamięcią kształtu zapewnia dopasowane wsparcie głowy i szyi podczas długich maratonów gier.

Ceny i dostępność

Razer Blade 16 dostępny w sprzedaży od 8 stycznia 2024 r. w cenie 3499,99 euro;

Szczegóły dotyczące ceny Razer Blade 14 nie są jeszcze znane i będą uzależnione od liczby zamówień w przedsprzedaży, która rozpocznie się 23 stycznia 2024 r.;

Stacja Razer USB C Dock dostępna jest w sprzedaży od 8 stycznia 2024 r. w cenie 139,99 euro;

Więcej informacji na temat Razer Blade 18 zostanie podanych w dalszej części roku.

Razer Iskur V2 jest dostępny w sprzedaży od 8 stycznia 2024 r. w cenie 699,99 euro.

Źródło: informacja prasowa