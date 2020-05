Razer Opus to gamingowe słuchawki, które powstały po to, by nic nie przeszkadzało ci podczas rozgrywki. Producent zapewnia, że są wygodne i skutecznie eliminują hałas z otoczenia.

Słuchawki Razer Opus eliminują hałas. Ale to dopiero początek

Razer Opus to słuchawki dla graczy, którzy nie mają tego komfortu, by w domu mieć ciszę i spokój. Aktywna redukcja szumów sprawia, że żaden hałas z zewnątrz nie zakłóci rozgrywki i nie sprawi, że zginiesz, bo nie usłyszysz przeciwnika biegającego za twoimi plecami. Zestaw wykorzystuje cztery mikrofony, które wychwycą każdy szmer i technologię umiejącą go wyeliminować.

Ważniejsze niż to, czego nie słychać, jest oczywiście to, co słychać. A producent z Kalifornii obiecuje, że usłyszysz każdy szczegół. Masz też zachwycić się bogactwem i czystością dźwięku, a o jego jakości najlepiej świadczyć ma certyfikat THX. Dodajmy jeszcze dla porządku, że słuchawki Razer Opus mają 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne i cechują się pasmem przenoszenia od 20 do 20 000 Hz.

Jak na gamingowe słuchawki przystało, Razer postarał się też o konstrukcję i materiały, mające zapewniać pierwszorzędny komfort użytkowania. Mają pluszowe poduszki i ważą tylko 265 gramów. Możesz je podłączyć do peceta przez mini jacka, ale możesz też pozbyć się ograniczającego ruchy kabelka i wykorzystać Bluetootha. Naładowany do pełna akumulator zapewni do 25 godzin grania (z włączoną redukcją szumów). Z powodzeniem więc możesz także zabrać Opus na spacer.

Ile kosztują słuchawki Razer Opus? Cena nie wszystkim się spodoba

Pewnie zastanawiasz się, ile toto kosztuje. Cena słuchawek Razer Opus to 210 euro bez centa, a więc całkiem sporo, choć też bez przesady. Na pewno jednak nie jest to sprzęt dla każdego, ale też nie każdy takiego sprzętu potrzebuje.

