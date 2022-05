Razer Viper V2 Pro to najlepszy dowód na to, że myszka ważąca niespełna 60 gramów może być gamingową bestią. Robi wrażenie.

Razer Viper V2 Pro to superlekka myszka, w której drzemie bestia

Ta gamingowa myszka jest jeszcze lżejsza niż jej poprzedniczki. Zastosowanie innych materiałów i efektywniejszego akumulatora oraz pozbycie się przycisków po prawej stronie i podświetlenia Chroma RGB zaowocowało 16-gramową redukcją. Dzięki temu Razer Viper V2 Pro waży tylko 58 gramów. To jednak tylko początek…

Nowy gryzoń Razera to także krok naprzód pod względem możliwości. Ma:

szybkie i niezawodne przełączniki optyczne Razer 3. generacji,

Razer 3. generacji, superprecyzyjny sensor optyczny Razer Focus Pro o rozdzielczości do 30 000 DPI

oraz o 25% szybszą łączność bezprzewodową, dzięki technologii HyperSpeed.

Razer wydaje się najbardziej dumny z drugiego punktu na liście, czyli sensora Focus Pro 30K. Oprócz bardzo wysokiej rozdzielczości może on pochwalić się także dokładnością na poziomie 99,8%, synchronizacją ruchu i asymetrycznym odcięciem (z 26 poziomami regulacji wysokości) oraz funkcją inteligentnego śledzenia. Wspomniane na początku przełączniki cechują się natomiast żywotnością na poziomie 90 milionów kliknięć (to o ponad 25% więcej niż w poprzedniej generacji).

Dopracowana w każdym calu

We współpracy z profesjonalnymi e-sportowcami udało się ponoć stworzyć myszkę idealną. Testowano każdy pojedynczy element, starając się wypracować nawet optymalną wypukłość bocznych przycisków. – „Viper V2 Pro został zaprojektowany od podstaw z myślą o najlepszych graczach na świecie, by dać im do dyspozycji rewolucyjne narzędzie, dzięki któremu będą w stanie osiągać jeszcze lepsze wyniki” – powiedział Flo Gutierrez, dyrektor ds. globalnych rozgrywek e-sportowych w Razer.

A ile życzy sobie za to cacko producent? Sugerowana cena myszki Razer Viper V2 Pro wynosi 159,99 euro.

Źródło: Razer